A unas semanas de cumplir 31 años (13 de diciembre), la cantante, compositora y productora estadounidense Taylor Swift se posicionó como la reina de los American Music Awards (AMA).

El pasado domingo la superestrella originaria de Nashville recibió el máximo galardón de la ceremonia por tercer año consecutivo: el del Artista del Año, además de las estatuillas correspondientes a la Artista Femenina Favorita de Pop o Rock y al Video Musical Favorito, superando a Justin Bieber, Post Malone y Roddy Ricch.

Con estos nuevos reconocimientos Taylor Swift se convirtió también en la intérprete más laureada de la historia de los American Música Awards. En total, ha ganado 32 estatuillas a lo largo de 16 años de trayectoria artística.

Entre los otros triunfos musicales de Taylor, quien es reconocida en la industria por temas como ‘Love Story’ (2008), ‘Blank Space’ (2014), ‘Shake It Off’ (2014) y ‘Look What You Made Me Do’ (2017), se incluyen 10 premios Grammy, un Emmy, 25 Billboard Music Awards, seis MTV Video Music Awards y dos nominaciones al Globo de Oro.

Según datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), la cantante ha sido la artista femenina más exitosa de la década de 2010; el año pasado la revista Billboard la nombró como la Mujer de la Década y los American Music Awards la reconocieron como la Artista de la década.

Se estima que hasta 2015 vendió más de 50 millones de álbumes y tuvo 150 millones de descargas digitales de sus sencillos, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas discográficas del mundo. Actualmente cuenta con un patrimonio de 360 millones de dólares.

Lucha imparable

Pese al gran logro que obtuvo Swift, la cantante no pudo acudir a la ceremonia de premiación para recibir sus galardones debido a que se encuentra regrabando su música de tiempo atrás.

“La razón por la que no estoy esta noche es que en realidad estoy regrabando toda mi vieja música en el estudio donde la grabamos originalmente. Así que ha sido increíble. Y no puedo esperar a que la escuchen”, explicó la cantante en un video emitido durante la entrega de los premios.

El año pasado, el manager musical Scooter Braun, que también maneja los asuntos de Justin Bieber y Ariana Grande, anunció que su compañía Ithaca Holdings había adquirido Big Machine Label Group, casa de los primeros seis álbumes de Swift. Este mes, Braun dijo que vendió los derechos maestros de los primeros seis álbumes de Swift a una compañía de inversión. Swift reconoció la venta en las redes sociales y dijo que no trabajaría con los nuevos compradores porque Braun todavía estaba involucrado.

De cerca

Ocupación: Cantante, compositora, productora y actriz

Nombre: Taylor Alison Swift

Lugar y fecha de nacimiento: Reading, Estados Unidos, el 13 de diciembre de 1989

Edad: 30 años

Estatura: 1.78 metros

Patrimonio: 360 millones de dólares (2019)

Instrumentos: Banjo, guitarra y piano