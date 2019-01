Reina también en pasarelas

Madrid– En el pasado, la andaluza Ángela Ponce ya había trabajado en la Semana de la Moda de Madrid, aunque reconoce que con un bajo perfil porque algunas marcas no querían que se enterara el público de su condición de transexual.

Este sábado, sin embargo, la modelo triunfó por la puerta grande al ser la musa de la firma de ropa íntima de Andrés Sardá, una de las más populares de España y todo el mundo.

Así, la rubia de 28 años deslumbró en el recinto ferial IFEMA al abrir esta pasarela dedicada a los signos del zodiaco, y que mostró estilos para la mujer fuerte y empoderada, cómo Ángela.

“Siento nervios como la primera vez que desfilé aquí, pero hoy me siento más segura porque muchos más me conocen y apoyan un mundo sin géneros ni fronteras”, comentó la española antes de entrar en la pasarela.

Ángela tuvo su momento de gloria en el pasado concurso Miss Universo al exhibir su banda como la primera mujer transexual en haber logrado desfilar en este certamen.

“Me da mucha ilusión ser portavoz de muchas personas en el mundo que me escriben y que me toman como ejemplo. Me siento llena de cariño”, expresó la joven antes de salir al desfile ataviada con transparencias que poco dejaban a la imaginación.

Ángela planea seguir con su carrera de modelo y convertirse en una embajadora de un mundo sin barreras.