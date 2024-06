Regresará Bill Skarsgård como Pennywise en precuela de 'It'

Bill Skarsgård volverá a aterrorizar a los niños de Derry al retomar su papel icónico como Pennywise en la nueva serie precuela de It, titulada provisionalmente Welcome to Derry.

Aunque inicialmente Skarsgård había declarado que no estaba involucrado en la serie precuela, dejó la puerta abierta para un posible regreso. Ahora, que su participación ha sido confirmada, ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

El actor, de 33 años, no sólo protagonizará la esperada serie de Max, sino que también será productor ejecutivo, según informó el medio internacional Deadline.

Andy Muschietti, quien dirigió las dos películas originales, estará a cargo de la dirección de cuatro de los nueve episodios de la adaptación televisiva.

Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Roy Lee y Dan Lin también se unirán a este proyecto que promete expandir el universo de terror creado por Stephen King, explorando los orígenes y el trasfondo del temido Pennywise.

Además de Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar se unirán al elenco de Welcome to Derry, que hasta el momento no tiene fecha de estreno.