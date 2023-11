Regresan actores a los sets de filmación

Ciudad de México.- Momentos después de que se anunciara el fin de la huelga del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) el miércoles, tras llegar a un acuerdo tentativo con los estudios, los elencos y equipos de televisión comenzaron a recibir notificaciones para posibles fechas para retomar grabaciones a finales de noviembre y principios de diciembre.

De momento, el portal Deadline reportó que series como Grey's Anatomy, NCIS, Abbott Elementary, La Ley y el Orden, entre otras, probablemente comiencen a grabarse después de la celebración de Acción de Gracias, que este año se celebra el 23 de noviembre.

The White Lotus y Yellowjackets llevan cierta ventaja. Luego de la resolución de la huelga de guionistas el 27 de septiembre, retomaron su trabajo de escritura por lo que, una vez que sus protagonistas reciban autorización para regresar a trabajar, todo será más sencillo.

También están incluidas Stranger Things 5 (Netflix), The Penguin (HBO Max) y Yellowstone (Paramount Network). Se espera que inicien con rodajes pronto. Sin embargo, las fechas son tentativas y sujetas a cambios.

En cuanto a las películas, el retorno a los sets será más lento debido a la edición y promoción de los proyectos.

Deadpool 3 volverá a producirse antes del Día de Acción de Gracias, confirmó a Variety una fuente cercana a la producción.

El proyecto de Marvel Studios reúne a Ryan Reynold con el actor Hugh Jackman, quien repetirá su papel de Wolverine.

La secuela de Gladiador de Ridley Scott también suena para retornar pronto a la acción.

Aunque los detalles de los términos que logró el Sindicato de Actores, encabezado por Fran Drescher (La Niñera) y las productoras se dará a conocer hoy, ya se dieron a conocer algunos puntos destacados.

El acuerdo vale más de mil millones de dólares y tiene un "alcance extraordinario" que incluye una solución a dos de los grandes motivos por los que inicialmente comenzó el piquete, según la organización.

El primero es un aumento a los salarios, que se percibe como "histórico", pues representa un aumento del 8 por ciento respecto al contrato anterior, resaltó Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo y principal negociador de SAG-AFTRA.

El segundo es en cuanto a protecciones de consentimiento y compensación por el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la imagen de los actores en el futuro y en diversos proyectos.

También se implementó un "bono de participación en streaming", que se otorgará a todos aquellos que protagonizan series o películas de éxito en las plataformas.

Hoy, la junta nacional del Sindicato revisará el acuerdo y podría aprobarlo con la votación de todos los miembros.

Con información de AP

