Regresa Pattinson al set de filmación de 'The Batman' tras pausa por Covid

Ciudad de México— El actor Robert Pattinson fue captado por primera vez en su regreso al set de filmación de 'The Batman' tras la pausa que la producción sufrió hace unas semanas debido a una infección de coronavirus entre el equipo, reportó The New York Post.

Fue a principios de septiembre cuando la filmación se reanudó oficialmente luego del paro de proyectos y cierre de establecimientos debido a la pandemia, pero de nuevo tuvo que detenerse el día 17 de ese mes debido a que, según los rumores, fue Pattinson quien dio positivo al virus.

Este lunes la estrella de Crepúsculo y El Diablo a Todas Horas fue captada en las afueras del St. George's Hall en Liverpool, Inglaterra, grabando la escena de un funeral; esta también es la primera vez que se vio al famoso en exteriores desde hace meses.

Warner Bros. tuvo alrededor de 100 extras disponibles para la secuencia, lo que causó impacto en algunos conocedores dado el reciente aumento de casos de Covid-19 en Reino Unido.

"Muchos de nosotros estamos sorprendidos, por decir lo mínimo, de que a unas 100 personas con base en un estudio de cine en Hertfordshire se les pidiera que fuera a un área de alto riesgo en el noroeste", dijo un informante a MailOnline.

"Sin embargo, para ser justos con la productora, sí realizan pruebas de coronavirus (entre su equipo)".

De acuerdo con el Chicago Tribune se espera que la Ciudad Gótica del director Matt Reeves también tenga vistas de Chicago, al igual que en el filme sobre el superhéroe que Christopher Nolan estrenó en 2008: El Caballero de la Noche.

'The Batman' contará también con la participación de los actores Zoë Kravitz, Colin Farrell y Paul Dano, y debido a los retrasos de filmaciones y producción llegará a los cines hasta el 4 de marzo del 2022.