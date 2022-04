Regresa la máxima cita musical

La entrega de los premios Grammy está de regreso con una ceremonia presencial, luego de que el año pasado se desarrollara de forma virtual para respetar los protocolos de sanidad necesarios debido a la pandemia.

Y, para festejar en grande la 64 edición, se contará con las presentaciones de artistas como BTS, Olivia Rodrigo, Justin Bieber y Billie Eilish, entre varias estrellas más.

En esta ocasión, el encargado de dirigir la ceremonia será el comediante y actor sudafricano Trevor Noah, conocido por ser un recurrente del programa estadounidense The Daily Show y Comedy Central.

Entre las presentaciones más esperadas de la noche se encuentran las de BTS, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, John Legend y Billie Eilish.

Mientras que la música latina también se hará presente sorpresivamente con J Balvin, a pesar de que en las pasadas entregas hizo un polémico llamado a boicotear la ceremonia de premios, que desencadenó su pelea con Residente.