Regresa Iron Maiden a México en 2022

Ciudad de México.- Iron Maiden anunció su gira "Legacy of the Beast", la cual llegará a México en 2022.

La banda confirmó que ofrecerá un concierto en el país en el Foro Sol el día 7 de septiembre del 2022. Hasta el momento, no han dado más información de otras fechas u otras ciudades en México.

"El próximo verano finalmente llegaremos a tocar en la gran gira europea de estadios y festivales de Legacy of the Beast originalmente programada para 2020. El nuevo espectáculo será aún más espectacular, así que después de nuestra visita a Rock in Rio a principios de septiembre de 2022, hemos decidido tomar de regreso a nuestros fans en Norteamérica y México también, tocando en ciudades o lugares a los que no llegamos.", aseguró Rod Smallwood, representante de la banda.

"Haremos un par de adiciones y cambios a la producción y la lista de canciones para incluir algunas canciones de nuestro nuevo álbum Senjutsu y estamos haciendo que la versión 2022 de Legacy of the Beast sea aún más espectacular que el aclamado programa original".

De acuerdo al anuncio, Iron Maiden llegará presentado por OCESA y las entradas se venderán a través de Ticketmaster.

La preventa será el 6 y 7 de diciembre para tarjetahabientes Citibanamex.