Regresa Dominika Paleta al cine 'poseída' por el terror

Monterrey.- Envuelta en el terror de una posesión demoniaca, Dominika Paleta despidió el 2021 y recibió el 2022.

Tras una obligada espera por la pandemia, el 30 de diciembre llegó a la cartelera nacional la cinta de terror "Karem, La Posesión", del director Henry Bedwell.

"Yo soy súper miedosa, a mí lo que me gusta es el terror psicológico como Los Otros (con Nicole Kidman) y cuando leí el guión de Karem... lo que más me gustó es que habla de este terror psicológico, no eso de que aparezca un monstruo, te devore y ya. Tiene mucho más trasfondo", comentó Dominika, quien interpreta a Mariana, la madre de la protagonista.

La cinta inspirada en hechos reales, situada en la década de los 80, relata la posesión que sufre una joven y la convierte en una entidad malévola capaz de controlar a todos a su alrededor.

El elenco conformado por Dominika Paleta, Miranda Kay, Raquel Rodríguez y Daniel Martínez, trabajó bajo la producción de Rigoberto Castañeda a principios del 2019 y esperó hasta el 30 de diciembre del 2021 para llegar a cartelera.

"A mí lo que no me gusta de las películas de horror es que haya descuartizados porque me pongo tan mal que luego sueño horrible, pero creo que esta película vale muchísimo la pena".

La actriz originaria de Polonia, señaló que el gran riesgo de las cintas de terror es que si están mal hechas se ven muy "chafas", pero está segura que este no es el caso.

"Karem... es una historia basada en hechos reales, lo cual es muy atractiva y que sucedió en México en los 80. Me pareció muy interesante filmar una película de época porque me hizo recordar muchísimas cosas que viví".

La producción se trasladó al estado de Durango para el rodaje. La casa que habitó la familia de Karem (Raquel Rodríguez) antes fue una funeraria y aunque Dominika personalmente no experimentó ningún hecho sobrenatural, compartió que prefirió siempre estar rodeada de sus compañeros para no quedarse sola en ningún momento.

Tras la salida a cartelera de Karem, La Posesión, Dominika espera que el 2022 sea un gran año para su carrera porque está a la espera de varios estrenos en cine y televisión.

"El 2021 fue un año muy bueno para mí, no me puedo quejar. No me queda más que agradecerlo, si bien fue un año bien difícil en el mundo, agradezco que tuve trabajo, que mi familia está bien, unida y que tenemos salud.

"Viene el estreno de tres series de televisión que hice y una película de comedia que también está próxima a salir".

Su propósito es no hacer planes y llevar la vida un poco más leve que en años anteriores.

"Quizás no quiero tener expectativas y lo que sí quiero es tener más paz, recibir las cosas como vienen, sin demasiado planearlas".