Reeditará Madonna todo su catálogo musical

Ciudad de México— Madonna y Warner Music Group anunciaron este lunes 16 de agosto un acuerdo histórico que incluye todo su catálogo de música grabada, según informaron ambas partes a través de un comunicado de prensa.

Esta asociación marcará la revitalización de una relación de décadas con Warner y la cantante, que comenzó con el lanzamiento de sus primeros sencillos, "Everybody" y "Burning Up", ambos de 1982.

Con este esfuerzo, Madonna planea lanzar ediciones especiales, de lujo y reeditadas de muchos de sus discos de estudio. En la misiva, la intérprete asegura que Warner Music Group han sido "socios increíbles".

Los lanzamientos incluyen su catálogo entero con Sire/Maverick/Warner, incluyendo álbums como Madonna, Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer y Ray of Light, así como sus más recientes placas de estudio: MDNA, Rebel Heart y Madame X. A partir del 2025, toda su discografía (que abarca grabaciones de soundtracks, discos en vivo y hasta compilaciones) pasará a formar parte del catálogo de Warner.

"Desde el principio, Warner Music Group me ha ayudado a llevar mi música y mi visión a todos mis fans de todo el mundo con el mayor cuidado y consideración.

"Han sido socios increíbles y estoy encantada de embarcarme en este próximo capítulo con ellos para celebrar mi catálogo de los últimos 40 años", puntualizó la cantante en el comunicado de prensa.

El próximo año se celebrará el 40 aniversario del debut discográfico de Madonna, y para ello la "Reina del Pop" seleccionará personalmente las ediciones de lujo para la mayoría de sus grabaciones, además de que planea eventos especiales y más noticias de festejo.

La serie de reediciones será supervisada por el equipo de catálogo de Warner Music, dirigido por Kevin Gore, presidente de Global Catalog, Recorded Music, y el primer lanzamiento se anunciará pronto.

"Durante los últimos 30 años, he tenido la suerte de conocer y pasar tiempo con muchos de los increíbles fanáticos de Madonna, y esta nueva asociación hará realidad lo que muchos de ellos han estado esperando pacientemente: una celebración de su innovador catálogo", señaló Guy Oseary, mánager de la cantante, que este 16 de agosto festejó su cumpleaños número 63.

Asimismo, el próximo 8 de octubre, Madonna lanzará su esperado documental MADAME X, en exclusiva para la plataforma de streaming Paramount +. Filmada en Lisboa, Portugal, la película captura la gira homónima de la estrella, con entradas agotadas en todo el mundo.