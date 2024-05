Recupera Caifanes temas inéditos de antaño

Ciudad de México.- "Inés", el sencillo más reciente de Caifanes, podría parecer reciente porque se estrenó en noviembre del año pasado, pero en realidad es un tema tan antaño que se remonta al primer grupo de Alfonso André, Saúl Hernández y Alejandro Marcovich, Las Insólitas Imágenes de Aurora.

Aunque les gustaba la idea que tenían sobre la canción, en aquella época no encontraron cómo resolverla y hasta ahora, en sus ensayos, descubrieron el camino ideal para darle vida.

El último disco de Caifanes fue El Nervio del Volcán, de 1994, y desde entonces sólo han compartido tres sencillos: "Heridos" en 2019, "Sólo Eres Tú" en 2022 e "Inés", pero André adelantó que tienen montones de ideas para desarrollar próximamente.

"De Las Insólitas... hay muchas cosas que nunca se editaron en un disco, son demos, pero también hay muchas cosas nuevas que queremos grabar. No queríamos entrar al estudio para un disco porque toma muchos meses y después de la pandemia queríamos tocar, la banda está sonando increíble y no queremos parar.

"Pero sí podemos hacer visitas de guerrilleros al estudio un fin de semana para grabar una o dos rolas, o al menos las bases. Sentimos que esa manera de trabajo nos conviene más en este momento, no queremos meternos al estudio mucho tiempo", compartió el baterista, en encuentro virtual con medios.

Si bien hay ideas de antaño que podrían retrabajar, no todas son viables porque también son coautoría con Marcovich, con quien tienen una relación complicada tras su salida de Caifanes.

La banda, responsable de éxitos como "Afuera", "La Célula Que Explota" y "No Dejes Que...", está totalmente enfocada en el trabajo en el escenario, ya que en junio harán una gira en Estados Unidos junto a Café Tacvba.

También tiene shows en el Foro Sol el 31 de agosto, el 7 de diciembre en Palacio de los Deportes y el 21 de septiembre en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

Alimenta su proyecto como solista

El músico aprovecha los espacios libres en su agenda para dejar las baquetas y desarrollarse como solista. Su estreno más reciente fue "Rezo", tema que habla sobre la importancia de soltar las pérdidas para centrar la atención en lo que aún queda.

"Mi proyecto me da mucha satisfacción, me enseña mucho de mí mismo como compositor y cantante. A mis 60 años estoy empezando en otra vereda diferente. No pretendo llegar a las alturas de Caifanes, sólo pretendo seguir haciéndolo porque me gusta mucho. Además todos mis compañeros son excelentes músicos, mi hijo está en la batería cuando puede porque tiene 80 proyectos aparte", resaltó.

Rinde tributo a Bowie

Que en los bares mexicanos abunden grupos que toquen covers de Caifanes emociona a Alfonso André, quien también acostumbra tocar las canciones de un artista que admira: David Bowie.

La primera vez que lo escuchó fue en su adolescencia, cuando le prestó un disco su amigo Jesús María Tarriba (esposo de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum).

Hoy Alfonso André y amigos presentarán su homenaje al intérprete de "Heroes" en el Segundo Piso Live, a las 20:00 horas. El artista adelantó que entonarán de la manera más fiel posible los himnos del británico.