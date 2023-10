Recuerdan famosos a sus seres queridos que ya murieron

Ciudad de México.- Estaba la flaca haciendo su lista de muertes, gritaba muy entusiasmada quien se uniera a sus huestes.

Pero quiere a los artistas del espectáculo, por eso, con disimulo, se hizo de la vista gorda, para que figuras, como Eugenia León, Pedro Fernández y Kurt, entre otros, celebren Día de Muertos con oda.

"Tengo una colección de artesanías, de catrinas, hechas con diferentes materiales, porque es una de las tradiciones que más disfruto. Hay muchos rituales de muertos. A la muerte la hacemos calaverita de dulce y convertimos en pan. Nos reconciliamos con las catrinas bellísimas.

"Llenamos las tumbas de flores, copales, inciensos, alimentos y bebidas para que nuestros seres queridos, niños y adultos, lleguen del Mictlán a encontrarse con nosotros. Me gusta más esta tradición por la llegada del más allá y que vengan a vernos, que la idea del Halloween".

EUGENIA LEÓN, CANTANTE

"Día de Muertos una tradición arraigada en México. Le ponemos comida, cerveza, refresco... lo que les gustaba tomar y comer. Se trata de hacer un altar en el que plasmemos todos los gustos de nuestros seres queridos y lo que disfrutaban hacer.

"Al recordar a las personas que ya no están con nosotros seguirán vivas. El recuerdo es quien sostiene con vida, sueño y deseo a nuestros seres queridos".

PEDRO FERNÁNDEZ, CANTANTE

"En México nadie muere si no las has olvidado. En mi casa pongo velas y las fotos de los fallecidos, pero en mi estudio se pone el altar completo con flores de cempasúchil. Hay algo bien bonito en nuestra cultura, celebramos a la gente que ya no está y con recordarla hacemos que nunca mueran.

"Día de Muertos se me hace muy especial cuando tomó ese sentido para mí. El recordar es como darte el tiempo de hacer presentes a las personas que ya no están, que fueron parte de tu vida inclusive a ser presentes a tus ancestros porque ese pedacito de ADN que vive a través de ti. Hay personas nunca mueren y viven a través de ti".

KURT, CANTANTE

"Aprovecho la oportunidad de poderle cantar a nuestros muertos y seres que ya se adelantaron, pero que tienen nombre, apellido, sentimiento, pasión y una motivación. Día de Muertos es un sueño porque recordamos a nuestros seres queridos y eso es invaluable. Desde que me convertí en mamá traigo en el espíritu las ganas de compartir la tradición con comida".

SOFÍA GARZA, ACTRIZ Y CANTANTE

"Una de las cosas más importantes de la celebración es la unión familiar porque nos unimos con la gente que ya no está con nosotros. Es un mensaje que quiero transmitirle a mis hijos, para que ellos las sigan haciendo. Si preparamos una comida para ponerla en el altar no se la puede comer nadie porque esa es para nuestro difunto. Mi familia me decía que si me la comía ya no sabía porque le habían absorbido la esencia".

ÓSCAR JIMÉNEZ, CANTANTE

"En casa ponemos un pequeño altar con comida y las fotos de todos los que siguen presentes, aunque no podamos verlos. Nos gusta mucho platicar acerca de anécdotas que tuvimos porque esas mismas historias en años futuros tienen diferentes significados.

"Es como un libro, a veces lo lees y años después adquiere otro significado y visión de acuerdo a la evolución que vas teniendo. Se trata de aprender todos los que ya nos dejaron un camino labrado".

CECI DE LA CUEVA, INTEGRANTE DE MYST