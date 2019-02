Recuerdan a Aretha Franklin

Con la interpretación del tema 'You Make Me Feel Like A Natural Woman', Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day le rindieron tributo a Aretha Franklin en el escenario de la sexagésima primera entrega de los premios Grammy.

Aretha Louise Franklin fue una cantante estadounidense de soul, apodada la 'Reina del Soul'. A lo largo de su carrera se logró posicionar como una de las máximas exponentes de este género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea.

Aretha falleció el 16 de agosto de 2018 en su residencia de Michigan a los 76 años, a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hacía años.

En los Grammy también se recordó a las voces que se apagaron en 2018 a través de un video homenaje, entre ellas: Carol Channing, Denise Edward, Joe Jackson, Ray Sawyer, Jim Rodford, Gary Burden, Avicii, Alan Pearlman, Ed King, John Perry, Tony Joe White, Malcolm Mac Miller, Cecil Taylor, Russ Solomon, Lari White, Maria Dolores Pradera, DJ Fontana, Roger Clark, Daryl Dragon, Dave Rowland, Patrick Williams y Charles Neville.