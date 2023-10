Recuerda Salma Hayek a Matthew Perry con mensaje en redes

Ciudad de México.- La actriz mexicana Salma Hayek compartió este lunes una emotiva despedida en relación al reciente fallecimiento de Matthew Perry, con quien compartió créditos en la película Un Impulsivo y Loco Amor.

Luego de mantenerse alejada de las redes sociales tras el surgimiento de la noticia del intérprete de Chandler Bing, la también productora explicó que le costó mucho procesar la pérdida, pues recuerda a Perry con cariño.

"Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me llevó un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que ocurre cuando compartes sueños con alguien, con quien trabajaste por ellos. Me emocioné mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que le encantaba Un Impulsivo y Loco Amor y cómo pensó que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película", escribió Hayek en redes sociales.

El posteo contó con una serie de fotografías donde la mexicana comparte foco con Matthew, a quien asegura, nunca podrá olvidar.

"A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo en nuestras vidas, con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu humor, tu perseverancia y tu encantador corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos", se lee en la publicación.

Salma Hayek y Matthew Perry estelarizaron a finales de los 90, la comedia romántica Un Impulsivo y Loco Amor, uno de los primeros trabajos importantes de la mexicana en Hollywood.