Recorrerá la galaxia en otoño

Tras haber cosechado múltiples éxitos hace algunos meses y habiendo convertido a Baby Yoda en todo un fenómeno comercial, la serie The Mandalorian, que debutará en exclusiva en Disney Plus, volverá el próximo 30 de octubre con más episodios.

El comunicado de starwars.com no ofrece detalles de la trama y los nuevos personajes que veremos en los nuevos episodios. Pero según Variety, Lucasfilm ya está trabajando en una tercera temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian está nominada a 15 premios Emmy 2020, incluyendo mejor serie dramática. Entre los reportes que se han publicado acerca de la temporada 2 de la serie está la aparición del personaje de Ahsoka Tano interpretado por la actriz Rosario Dawson y la participación de Boba Fett (o de su armadura, al menos), que podría ser personificado por el actor Timothy Olyphant.

Dawson y Olyphant se suman a un grupo de actores que debutan en The Mandalorian en su segunda temporada, como es el caso de Michael Biehn (The Terminator), Temuera Morrison (conocido por dar vida a Jango Fett y al Comandante Rex en las precuelas de Star Wars) y Katee Sackhoff, quien aparentamente dará vida a Bo-Katan Kryze, una guerrera mandaloriana a la que la actriz aportó la voz en inglés en las series animadas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels.

The Mandalorian se ha salvado del retraso a pesar de la crisis del coronavirus, que ha paralizado el rodaje y la producción de muchas otras series. Su particular estilo de grabación, que se ha desarrollado casi en su totalidad dentro del estudio, ha permitido mayor flexibilidad a la hora de plasmar todas las ideas en la ficción.

Esta producción sigue las andanzas de un cazarrecompensas mandaloriano, cuya pertenencia no la indica la procedencia, sino su credo religioso.

Vestido con armadura y casco, el personaje interpretado por Pedro Pascal recorre la galaxia mientras protege a un extraño bebé de la raza del maestro Yoda.

El vetusto Jedi ya no está presente de forma terrenal en el universo, puesto que el argumento se desarrolla después de los acontecimientos narrados en Star Wars Episodio VI: El Retorno del Jedi.

Las sombras del Imperio

El Imperio Galáctico ha caído y una nueva república se ha alzado de las cenizas. Sin embargo, la nueva estructura política está lejos de afianzar su poder. En ese contexto, los supervivientes de las fuerzas de Palpatine siguen ejerciendo influencia y luchando en los territorios en los que la Nueva República todavía no ostenta su hegemonía. El Moff Gideon, el malvado personaje retratado por Giancarlo Esposito (Breaking Bad), todavía tiene mucho que decir, aunque habrá que esperar al tráiler para descubrir si los rumores sobre la presencia de personajes como Ashoka Tano o Boba Fett cristalizan finalmente.

Disney Plus y Lucasfilm tienen más series de Star Wars en marcha. Además de Kenobi y de la serie dedicada a Cassian Andor, la compañía trabaja en una serie protagonizada por un personaje femenino, además de una serie de animación supervisada por Dave Filoni (The Bad Batch).