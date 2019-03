Recordará Latin noche del Oscar

Ciudad de México— Le impactó ver a la Mujer Bonita, Julia Roberts, y también presenciar una ceremonia llena de celebridades y glamour.

Por eso Víctor Reséndez, conocido como Latin Lover, vivió una noche indescriptible al asistir a la pasada ceremonia del Oscar.

"Hay que vivirlo para sentirlo. Estoy todavía muy emocionado. Aún siento que todos estábamos en la alfombra roja, desfilando y viendo a tanta gente tan famosa, a genios del cine, la dirección y producción a nivel internacional", expresó el exluchador.

La noche estuvo llena de grandes momentos, como bailar cumbia con Yalitza Aparicio, nominada a Mejor Actriz por la película 'Roma', pero nada comparado con conocer a Roberts.

"Me causó tanta emoción ver a Julia Roberts, ver a Lady Gaga y escucharla cantar, ver a Rami Malek recibir su premio (como Mejor Actor por su papel de Freddie Mercury), yo fui a Plaza Serena a ver la película con mi familia y ahora verlo recibir la estatuilla fue algo emocionante".

Lo más agradable fue vivir la noche junto al elenco de la película ‘Roma’, donde encarnó al profesor Zovek.

"Fue una mega fiesta. Es como cuando vas a una boda, que después hay una tornaboda, así fue.

"Después del glamour pasamos a otra sala, no todos estuvieron invitados y tuve la suerte de que me invitaran. Mucha gente anda diciendo que compré el boleto. La gente dirá misa, pero no fue así", compartió Latin.

El actor publicó en redes sociales la imagen de un boleto para el Oscar donde tenía el precio de 2 mil 250 dólares, pero aclara que fue invitado.

"Me pagaron mi boleto de avión y dos días de hotel, me dieron el boleto de entrada a los premios y a las fiestas", dijo el ex luchador.

"La entrada a los Oscar fue muy restringida, nada más los nominados, invitados, y parte de la producción de una película, no iban toda la producción. Yo tuve la suerte de tener un buen lugar donde estaba al lado del productor, y de la gente de Netflix también".

Incluso, después de la gala, asistió con su esposa a la fiesta que organizó Netflix para la gente de producción y elenco de la cinta.