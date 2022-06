Reconocen a Christian Nodal en los Premios Tu Música Urbano

Ciudad de México.- En los Premios Tu Música Urbano, la gran fiesta del reguetón y urbano pop, Puerto Rico predominó en cuanto a menciones, invitados y ganadores.

Sin embargo, Christian Nodal sacó la casta por México y se llevó dos galardones.

Farruko, Víctor Manuelle, CNCO y varios más figuraron entre los participantes de esta fiesta musical, celebrada anoche en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Omar Chaparro, Zuleyka Rivera y Carmen Villalobos fueron los anfitriones.

Nodal, quien ha sido todo un fenómeno mediático tras su rompimiento con Belinda, recibió dos premios: Top Canción Regional Mexicano Urbano, por "Botella Tras Botella", que grabó con Gera MX; y Top Artista Regional Mexicano Urbano.

"Gracias a toda la gente que ha estado conmigo, a los que graban urbano, regional mexicano, que siguen impulsando la música, nuestra música", expresó el cantautor.

Y además de interpretar "Más No Puedo", participó como invitado de Piso 21 para cantar "Pa' Olvidarme de Ella".

Karol G y J Balvin, quienes también figuraron entre los premiados, no estuvieron presentes en el evento.

Victor Manuelle fue uno de dos creadores reconocidos con el Premio Contribución, ya que se le considera uno de los primeros músicos en colaborar con estrellas del reguetón. Cantó su éxito "Vamo' a Ver Si el Gas Pela" como homenaje a Marvin Santiago, "El Sonero del Pueblo".

"Fui de los que pensó, hace muchos años, que el reguetón pegaría. Y gracias a todos los que aceptaron colaborar conmigo, y ninguno me ha dicho que no, estas propuestas, esta música, creció con nosotros y hoy es la número uno en el mundo", dijo.

El otro reconocido fue Farruko, quien desde hace unos meses asumió la religión cristiana y la integró a su música.

"No me enorgullezco de mi pasado, pero tampoco me avergüenzo, porque todos mis resbalones, todas mis alegrías, todas mis fallas, son las que han hecho que sea lo que soy hoy. No dejen que el amor muera, aprendan a perdonar", expresó.

La ceremonia fungió como una plataforma de lanzamiento de muchos nombres que son reconocidos en el circuito estadounidense o puertorriqueño, pero que tienen miras a destacar en países como México, Argentina, Colombia y Brasil.

Por eso, hubo actuaciones musicales de Jay Wheeler con "La Curiosidad"; Sofía Reyes y María Becerra con "Marte"; y Lunay, quien interpretó "Bandida" y "Estar Soltera".

Algunos ganadores

- Artista del Año: Karol G

- Top Artista Masculino: Daddy Yankee

- Top Artista Femenino: Becky G

- Top Artista Dúo o Grupo: CNCO

- Canción del Año: "¿Qué Más Pues?", J Balvin y María Becerra

- Top Artista Regional Mexicano Urbano: Christian Nodal