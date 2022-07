Recobran fuerza los cines de EU tras pandemia

Nueva York.- Durante dos años, la industria cinematográfica vivió auténticamente temerosa respecto al futuro del cine, sin que nadie pudiera decir con certeza si los cines se recuperarían de la pandemia del coronavirus.

Sentarse en la oscuridad de una sala de proyección para ver imágenes en movimiento (un pasatiempo de 117 años que ya vivía un declive lento y prolongado en EU) bien podría haber encontrado su momento de extinción tipo los dinosaurios. Salvo las películas de superhéroes, por supuesto.

Pero los analistas de las taquillas dicen que ahora hay suficiente evidencia para una evaluación clara: ir al cine en Estados Unidos y Canadá está fuera de terapia intensiva y se dirige hacia algo que incluso se asemeja a la salud.

"Todos los géneros se han restablecido, con la excepción de la gran animación", dijo David Gross, quien dirige Franchise Entertainment Research, una consultora cinematográfica.

Aunque el fin de semana la animación se sumó a la lista Minions: Nace un Villano, la quinta entrega de la serie Mi Villano Favorito, recaudó 123 millones de dólares en los cines norteamericanos entre el viernes y el final del lunes, según encuestas de analistas. que rastrean el interés de la audiencia. Esa sería un desempeño "espectacular" para una franquicia envejeciente, dijo Gross.

La venta de boletos para junio en EU y Canadá sumará aproximadamente 990 millones de dólares, una disminución de alrededor del 10 por ciento contra junio del 2019, reporta Comscore, que recopila datos de asistencia al cine.

"Este es un resultado fantástico: el mejor mes en la taquilla desde que inició la pandemia", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de Comscore.

La asistencia al cine en mayo disminuyó 26 por ciento con respecto a mayo del 2019, por ejemplo. Abril bajó 44 por ciento.

Junio se benefició de una variedad de películas. Top Gun: Maverick recaudó más de 535 millones de dólares en América del Norte desde su estreno el 27 de mayo, mientras que Jurassic World: Dominion vendió alrededor de 315 millones de dólares en boletos en las últimas tres semanas.

La película animada Lightyear ha aportado unos 100 millones de dólares desde su estreno el 17 de junio, mientras que Elvis ha recaudado casi 50 millones de dólares desde que hizo su arribo hace una semana, un total bastante sólido para una película biográfica musical.

El Teléfono Negro, una película de terror de bajo presupuesto, ha generado alrededor de 35 millones de dólares en el mismo lapso.

Y el alocado indie Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo continúa avanzando en las salas de arte, recaudando la impresionante cantidad de 66.4 millones de dólares desde fines de marzo.

Después de años de retrasar estrenos y redirigir las películas a los servicios de streaming, los estudios están volviendo a llenar los estantes de los multicinemas.

Este mes están previstos 11 estrenos a gran escala, uno más que en julio del 2019, de acuerdo con Gross. La programación incluye Thor: Amor y Trueno, Where the Crawdads Sing, Paws of Fury: The Legend of Hank y ¡Nop!, de Jordan Peele.

"Hemos afirmado sistemáticamente que un flujo constante de contenido cinematográfico nuevo, diverso y cautivador, junto con la mejora en la confianza de los cinéfilos, impulsaría el resurgimiento de la exhibición en las salas de cine", dijo Sean Gamble, director ejecutivo de Cinemark, uno de los operadores de multicinemas más grandes de América del Norte, vía correo electrónico.

Junio fue el mes más taquillero de Cinemark desde el inicio de la pandemia.

Los analistas atribuyen parte del aumento en junio a la calidad de las cintas (buenas críticas), la demanda reprimida de los consumidores y el poder de la mercadotecnia en el cine (los cortos que se proyectan un fin de semana aumentan la asistencia al siguiente).

También existe una confianza creciente en los cines como una actividad a prueba de virus; alrededor del 85 por ciento de los compradores de boletos antes de la pandemia (los que asisten al menos a cuatro películas al año) se sienten sin peligro yendo a los cines, arroja una encuesta del National Research Group, una consultora de la industria cinematográfica.

En enero, alrededor del 65 por ciento se sentía fuera de peligro. Los datos de NRG muestran que los consumidores en general ven los cines como menos riesgosos que los gimnasios, bares y restaurantes.

Gross señaló que su perspectiva positiva nacional conlleva una gran nota de precaución: la taquilla internacional todavía parece estar rezagada en la recuperación, y no sólo porque los estudios han dejado de estrenar películas en Rusia.

"Hay un malestar", dijo. Por ejemplo, se espera que Jurassic World: Dominio genere alrededor de 125 millones de dólares en China, pero su predecesora de la franquicia del 2018, Jurassic World: El Reino Caído, recaudó 258 millones de dólares en el país.

Las películas de Pixar generalmente funcionan bastante bien en el extranjero, pero Lightyear ha sido una excepción, dijo Gross. (Lightyear fue prohibida en 14 mercados de taquilla pequeña en el Medio Oriente y el Sudeste Asiático porque presenta brevemente una relación entre personas del mismo sexo).

Top Gun: Maverick es un exitazo en todas partes, pero algunos analistas esperaban aún más en algunos mercados extranjeros.