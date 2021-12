Recibe Mariah Carey millonario regalo cada Navidad

En cuanto termina Halloween, Mariah Carey deja claro que ha empezado su momento. Para muchos es prematuro, pero empieza a notarse en las búsquedas, y las listas de éxitos empiezan a incluir el tema de la temporada: “All I Want For Christmas is You”. Una canción que se estrenó en 1994 y 27 años después sigue siendo la banda sonora principal de millones de hogares en todo el mundo. Tanto es así que la cantante sigue, a día de hoy, acumulando récords y cifras que muy pocas otras canciones han conseguido.

Según The Economist, hasta 2019 la cantante se habría embolsado unos 60 millones de dólares, una cantidad que actualmente rondaría los 2.4 millones de dólares al año, sólo por los derechos y reproducciones en diversas plataformas durante este mes de escuchas en bucle. Por supuesto, esta cifra no incluye el cobro por sus apariciones, conciertos y demás actos y eventos a los que acude como parte de la casi inevitable promoción de “All I Want for Christmas”.

Nuevo sencillo por streaming

Entre esos actos está el especial navideño disponible en Apple TV+, “La magia continúa con Mariah Carey”, donde interpreta por primera y única vez su nuevo single “Fall in love at Christmas”, que cuenta con diferentes invitados, entre los que están el artista paseño Khalid, de 23 años, y autor de temas como “Young”, “Dumb & Broke”. Es el segundo año consecutivo en que Mariah forma parte de este evento, pues el año pasado la invitaron para celebrar el 25 aniversario del tema, que ya forma parte de la identidad navideña.

Lo mejor esté quizá aún por llegar para ella, porque cada temporada suma nuevas cifras. También puedes ver el especial del año pasado, “Magical Christmas Special”, que sigue activo en la plataforma.