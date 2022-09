Recibe Edgar Barrera nueve nominaciones a los Latin Grammy

Ciudad de México.- Antes de endeudarse con una beca escolar, y sin pensar en el futuro a largo plazo, el mexico-americano Edgar Barrera se empleó como asistente del estudio musical de Andrés Castro, hace más de 10 años y aún con incertidumbre, su progreso lo ha llevo a ser uno de los realizadores de mayor impacto entre la comunidad musical.

Tras haber obtenido 17 Latin Grammys y estar postulado para los que se entregan en noviembre próximo con nueve menciones, Barrera recordó que nunca ha perdido de vista que el reconocimiento no es el objetivo.

"Me los quiero ganar todos, pero aún así, estoy agradecido por las nominaciones. Creo que la que más me llega es la de Productor del Año, que fue la que gané el año pasado.

"Gabriel Abaroa (presidente emérito de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación) me dijo que en los 23 años nunca había habido un ganador mexicano. Yo me sentí muy orgulloso porque es muy chingón que se de ese reconocimiento por un trabajo, y porque soy orgullosamente mexicano", señaló Barrera en enlace virtual desde su casa en Miami.

Edgar es uno de los tantos mexicanos fronterizos con doble nacionalidad. Se crió con su familia en Miguel Alemán, Tamaulipas, y trabajó y estudió en Roma, Texas.

Nació en McAllen hace 32 años e iba y venía a la Unión Americana sin mayor restricción que la de mostrar su cartilla de local en un cruce migratorio.

"Eso es muy común, naces en Estados Unidos, pero te crías como mexicano. Soy mexicano, hablo mejor español que inglés. En el sentido estricto de la palabra, tengo la doble nacionalidad, pero mi escuela, mi vida, es México", recalcó.

Fue en sus tempranos veintes que obtuvo una beca en el Berklee College of Music, pero como se habría endeudado con una cantidad estratosférica de dinero, lo que hizo fue buscar en cuentas de redes sociales a productores para que le dieran trabajo. Así dio con el realizador de Shakira, Carlos Vives y Prince Royce, Andrés Castro.

"Le marqué y le dije que si me daba una oportunidad. Me dijo que fuera a su estudio, pero como que no lo creyó. Unas semanas después me fui a Miami, manejando desde Tamaulipas, y cuando llegué, le marqué y le dije: 'estoy aquí afuera'.

"Ni se acordaba de mí, me dijo que llegaba hasta las 5 de la tarde y que me fuera a tomar un café. Así empezó todo, empecé de asistente, sirviendo café, ayudando y poco a poco fui aprendiendo".

A estas alturas, Edgar Barrera, nacido el 18 de abril de 1990 y radicado en Miami desde hace una década, ha trabajado con estrellas que no se imaginaba: Madonna, Ariana Grande, Christian Nodal, Maluma, Camilo, Pablo Alborán, J Balvin, Fonseca, Gloria Trevi, Don Omar, Thalía y Juan Luis Guerra.

El año pasado triunfó como Productor del Año en el Latin Grammy, además de que ganó por Mejor Canción Pop por "Vida de Rico", de Camilo, y Mejor Canción Regional Mexicana, por "Aquí Abajo", de Christian Nodal. Este 2022 es el más postulado, solo detrás de Bad Bunny.