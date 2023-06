Recibe Don Francisco 3 Récord Guinness

Cuando le dieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2001, Don Francisco estaba tan emocionado que invitó a muchas personas, incluidos todos sus hijos y sus nietos.

Esa tarde tenía comida para mil 500 personas, pero no alcanzó, pues llegaron a acompañarlo cerca de 6 mil fans de Los Ángeles que no se perdían ninguna emisión de Sábado Gigante.

Ahora, 12 años después, justo en la misma fecha que develó su estrella, el conductor volvió a ser sorprendido, pues recibió tres Récord Guinness que aparecerán en el libro 2024.

Estas distinciones lo reconocen como el presentador de programas de televisión de variedades de más edad (82 años) y la carrera profesional más larga como presentador televisivo de variedades (60 años), mientras que Sábado Gigante es el programa de mayor duración presentado por el mismo animador (52 años).

"Lo más significativo de estos premios es que me dicen: 'Estás vivo'. Uno de estos reconocimientos es porque llevo 60 años 277 días en actividad ininterrumpida, eso me alegra, tengo pasión por esto, esto es lo que me gusta hacer, es para lo que me he preparado en la vida.

"Esta profesión le permite a uno unir ideas, criterios, opinar, dar y recibir opiniones, al mismo tiempo permitirle a la gente soñar. Yo creo que a través de la comunicación la vida cambia y la vida tiene un aporte muy grande", compartió el chileno en entrevista virtual.

Mario Kreutzberger, su nombre real, concluyó su mítico programa en 2015, pero si bien ha dedicado tiempo incluso para escribir su libro de memorias, no ha querido alejarse de la pantalla.

Actualmente está al aire por CNN con su programa Reflexiones, donde tiene invitados virtuales. Si bien disfrutaba más ver su estudio lleno de risas, tiene toda la disposición de adaptarse para seguir vigente.

"Ha sido muy interesante, esta inclusión del mundo virtual permite que gente de diferentes países esté participando con nuestros invitados, me parece muy significativo y nos abre una puerta nueva, distinta, diferente. Uno se acostumbra a todo, pero yo diría que es mejor en directo", expresó.

La ambición no termina en el conductor, pues tiene en mente otros proyectos, como la idea del programa El Club de los 80, dedicado a personas mayores como él, que es bisabuelo.

"Vamos a invitar por internet a personas de 70 años para arriba a ser parte de un programa que van a construir ellos mismos, voy a hacer una reunión y voy a preguntarle a la gente qué le interesa, qué le gustaría y según eso vamos a hacer la programación.

"Está dedicado para la gente de 70 para arriba, porque a esa edad cambia el enfoque de la vida y del mundo. Yo todos los días estoy contento de despertar y tengo un proyecto por delante, entonces los 70 me van ubicando en el contenido de lo que hago, en la velocidad de las cosas que trabajo, en mi movimientos, en todo eso, en cómo me veo", compartió.