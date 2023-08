Recibe Ashley Olsen a su primer bebé ¡en secreto!

Ciudad de México.- La exactriz Ashley Olsen ya es mamá después de haber ocultado su embarazo durante meses, según confirman medios como TMZ y Page Six.

La integrante de las gemelas Olsen dio a luz a su pequeño Otto hace unos meses, fruto de su matrimonio con Louis Eisner, hasta el momento se desconoce la fecha exacta del nacimiento del bebé, sin embargo, la prensa estadounidense apunta a que la diseñadora de modas ocultó su embarazo, logrando impedir que el público se enterara de la gestación.

Fuentes cercanas a la pareja informaron a TMZ que la pareja se encuentra muy contenta tras recibir a su primer hijo, cuyo nacimiento se registró en Nueva York.

La relación amorosa entre Ashley y el artista abstracto se ha mantenido alejada de los reflectores, incluso medios americanos apuntan a que la pareja se casó a finales de 2022, durante una boda con al menos 50 invitados. El amor de estos famosos ha llegado a mantenerse en privado a tal grado de que solo han sido captados juntos en una alfombra roja, en 2021.

Ashley Olsen actualmente se dedica a la industria de la moda, junto a su hermana Mary-Kate, con quien cofundó la firma The Row. Las gemelas han acaparado las miradas por haber compartido papeles en series como Two of Kind y Full House.