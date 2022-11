Recibe Amanda Miguel Premio a la Trayectoria de Latin Grammy

Las Vegas.- Amanda Miguel, figura de la música de habla hispana que recibió esta tarde el Premio a la Trayectoria en el Latin Grammy, se dice con el corazón roto, pero no caída, tras la pérdida, en enero pasado, de su esposo, el cantante Diego Verdaguer.

"Este premio me ayuda a tener más impulso aunque nunca me deje caer, porque no quiero que me vea nadie caída y aunque tengo el corazón roto, porque si lo extraño, tengo que seguir", contó entre sollozos la intérprete de "Él me Mintió", en entrevista con Gente.

PUBLICIDAD

La artista dice estar ilusionada cantando con su hija, Ana Victoria, con quien realiza una gira musical llamada "Siempre te Amaré", con la cual estará pronto en el Auditorio Nacional.

"Vamos a estar en el Auditorio Nacional el 2023 (en febrero) que siempre me encanta estar ahí, tenemos un show divino juntas con un holograma de Diego, entonces él está presente y cantamos canciones de él juntas.

"Disfrutamos mucho las dos el show juntas porque está lleno de sentimiento es como el mar de sube y baja, pero creo que eso es lo que llena".

El reconocimiento recibido la llena porque reconoció que muchos grandes de la música se han ido sin ello.

"Es un incentivo que muchos artistas, lamentablemente, pueden haber entregado su vida pero no lo tuvieron, entonces, en el caso de Diego, no, porque estamos hablando de artistas grandes.

"Yo lo estoy teniendo en vida y por ello estoy muy feliz y agradecida. No me olvido jamás que mi esposo tuvo que ver en mi carrera y por eso se lo dedico y lo comparto con él", sostuvo.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Amanda dijo orgullosa que aunque es nacida en la Patagonia, su carrera y la vida la hicieron totalmente mexicana, algo que celebra y agradece.

"Yo lo dijo siempre, México ha sido mi casa y me ha dado todo lo más grande. Yo soy mexicana".

Para la artista no hay ya pausas y ahora junto con Ana Victoria encabeza su propia empresa artística con la que tiene más planes a corto plazo.

"Lo más importante es que tenemos familia en ella que nos apoya para hacer cosas que nos ilusionan".