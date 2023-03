Rechazan los Oscar a Zelensky

Ciudad de México.- Por segundo año consecutivo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha rechazado la petición de Volodymyr Zelensky para presentarse de manera virtual en la ceremonia de los Oscar.

Se informa que, pese a las solicitudes del agente Mike Simpson, que se encarga de representar a grandes figuras de Hollywood como Quentin Tarantino y Bong Joon Ho, la Academia declinó aceptar la aparición del presidente ucraniano durante la entrega de premios, así lo informó Variety.

PUBLICIDAD

Zelensky ha recibido el apoyo de varios de los eventos de la industria del entretenimiento más importantes como los Grammys, los Globos de Oro y el Festival de Cine de Venecia para difundir su discurso a favor de su país en la guerra contra Rusia, sin embargo, los Óscar no han brindando espacio para su campaña.

Es claro que no todos están de acuerdo en brindar este tipo de plataformas a Ucrania para pedir más apoyo en la guerra, a pesar de que no está claro el motivo por el que se rechazó la participación de Zelensky en la ceremonia de este año, el año pasado, el productor de los Óscar, Will Packer, expreso su preocupación porque Hollywood brindara demasiada atención de la guerra de Ucrania por tratar de "un pueblo de blancos" y en cambio, no diera el mismo apoyo a las "guerras que afectan a la gente de color".

El Festival de Cine de Toronto también declinó la participación de Volodymyr, argumentando que el festival "no comenta sobre discusiones con dignatarios, funcionarios gubernamentales o embajadas internacionales".