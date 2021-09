Rebelde y talentosa

Andrea Chaparro será parte de la Elite Way School, en la nueva versión de Rebelde producida por Netflix, proyecto en donde la actriz chihuahuense mostrará su talento, esto gracias a su perseverancia, disciplina y su linaje, ya que es hija del actor, conductor, cantante y productor Omar Chaparro.

En esta ocasión, la famosa Elite Way School le da la bienvenida a sus nuevos alumnos entre los que hasta ahora, se tiene confirmada la participación de Sergio Mayer Mori, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

Orgulloso papá

En entrevista exclusiva para El Diario el orgulloso papá Omar Chaparro compartió su sentir, de que su hija siga sus pasos dentro del mundo de la actuación.

“Estamos muy orgullosos de nuestra hija, nuestra lenteja como le decimos, yo siempre le pedí que no dijera quien es su papá porque quería que se ganara su lugar por ella misma, por su esfuerzo y talento, porque así me educaron a mí, tengo la cultura del esfuerzo nadie me ha regalado nada”, contó.

Talento nato

Refirió que la joven estrella de 19 años, estudio en el CEA Niños de Televisa, además de prepararse por su cuenta en otras áreas artísticas, específicamente clases de actuación, canto, guitarra y pintura.

Omar compartió que cuando su hija mayor hizo casting para la obra “Mary Poppins” en México y se quedó con el protagónico, el quedo muy sorprendido y muy orgulloso.

Andrea es una niña muy especial, sensible, muy en su mundo, siempre está tocando el piano, pintando, cantando, no es como las niñas normales de su edad, que siempre estaban jugando, o ya como las adolescentes, saliendo con amigos, la fiesta, ella prefiere quedarse a pintar que salir de fiesta”, detalló.

El arte por su torrente sanguíneo

Después de realizar algunos proyectos para teatro y hacer casting para La Voz Kids, ahora formará parte de un proyecto muy prometedor en el que podrá mostrar su calidad actoral, a través del remake de Rebelde de Netflix.

Elite Way School, en la nueva versión de Rebelde

“Todo eso le ha dado tablas y experiencia a pesar de que solo tiene 19 años, lo mismo sucedió con esta nueva serie ‘Y soy Rebelde”, estábamos en los Ángeles, se dio cuenta de las audiciones y me dijo que quería realizar el casting, y por supuesto que la apoyamos, yo mismo la lleve a México, pero la espere en un hotel, la mande en uber y ella solita fue a realizar el casting”, comentó.

Prueba superada

“Recuerdo que me contó, le pidieron que se aprendiera dos canciones para la audición, y no la veía ensayando, y le dije, ‘ya te aprendiste las canciones, tienes que ir preparada’, y me dijo ‘No’, entonces le comente, ‘Andrea como que no, tienes que aprendértelas y cantarlas’, y ella me respondió ‘No pues a ver qué hago’, pero no se las aprendió, no por falta de disciplina, sino que eran canciones que no le gustaban; mi lenteja tiene un estilo refinado, le gusta por ejemplo Nina Simone, entre otros, y como estas canciones eran en español, pues no eran muy de su agrado”

“Y cuando regreso al hotel, me dijo ¡si me quede!, Y sorprendido le pregunte que cómo le había hecho, y me dijo ‘pues agarre la guitarra y comencé a improvisar con todo lo que veía en el set, lo cual les llamo la atención a las personas de la producción, pues tiene una voz preciosa y se quedó con el papel”, explicó.

Conócela

Andrea Chaparro

19 años

Instagram

@andreaxchaparro