Rebecca de Alba acusa de robo a personal de CCPN; director pide a la conductora retractarse

La modelo y presentadora de televisión mexicana Rebecca de Alba denunció ayer a través de su cuenta de Instagram el presunto robo de un anillo de bisutería en el Centro Cultural Paso del Norte, donde se presentó el pasado lunes 2 de diciembre junto con Adela Micha y Susana Zabaleta con el espectáculo Los Mandamientos de las Ching.

“Hago responsable al director del teatro ya que no me ha dado respuesta de quien entró a mi camerino, y en las cámaras internas del recinto en el área de camerino está grabada la persona que lo robó y no están haciendo nada al respecto”, escribió De Alba en su red social @Dealbarebecca.

De acuerdo con la publicación de la conductora el supuesto robo del anillo sucedió cuando de Alba se encontraba en el escenario presentando la segunda función del espectáculo.

Carlos Puente, director del Centro Cultural Paso del Norte dijo a El Diario que ya se revisó el video que grabó la cámara de seguridad del teatro ubicada en el área de camerinos, en conjunto con el promotor del evento y no se encontró evidencia que sustente la acusación de la conductora mexicana.

“El video se va a poner a disposición de ella como de su representante y se les pedirá que cambien la versión. En la cámara se ve que el único que entra a su camerino es su representante pero no se ve que nadie tome el anillo que ella menciona. Nadie del teatro, ni personal de seguridad entraron nunca”, aseveró Puente.

El director del teatro asegura que es la primera vez que ocurre algo así en las instalaciones del complejo y que a pesar de no haber recibido alguna denuncia de manera oficial pedirán a la conductora se retracte de sus acusaciones y ofrezca una disculpa pública al personal del teatro.

“Este anillo es una pieza de bisutería, no es una joya pero tiene un valor sentimental y familiar muy importante para mí”, mencionó en @Dealbarebecca.

El Diario de Juárez buscó contactarse por distintos medios con el representante de Rebecca de Alba, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta de su parte.