Reaparece en público padre de Britney Spears tras amputación

Ciudad de México.- El padre de Britney, Jamie Spears, hizo su primera aparición pública, siete meses después de que se le fue amputada una pierna por una fuerte infección.

Jamie, de 71 años, fue fotografiado saliendo de un almacén en Kentwood, Luisiana, en una silla de ruedas, acompañado por otro hombre vestido con una chaqueta y gorra de camuflaje.

De acuerdo a fuentes cercanas a TMZ, el padre de la 'Princesa del Pop' fue equipado con una prótesis de pierna; sin embargo, hasta que pueda acostumbrarse, deberá usar silla de ruedas y andador.

Previo a su cirugía, se sometió a diversos tratamientos para tratar de no perder la pierna, pues para él su último recurso era la amputación, pero los doctores no encontraron otro remedio.

Luego de que se dio a conocer la noticia de su padre, Britney Spears compartió una fotografía en redes sociales junto a él, pero fue eliminada, según varios medios internacionales.

Hasta el momento, se desconoce si la intérprete de "Oops!...I Did It Again" intentará acercarse a Jamie, pese al conflicto de tutela que enfrentaron.