Reaparece Angélica Rivera con familia de Maluma

Ciudad de México— Angélica Rivera reapareció en redes sociales con la tía y madre de Maluma, luego de mantenerse alejada desde su divorcio con el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Rivera posó junto a Yudy Arias, familiar del cantante e instructora de Yoga, en un restaurante de Miami.

"FOREVER @angelicarivera_ar @angelicariverahurtado let's do YOGA #LOCAYFELIZ #MEXICO #YUDYARIAS", publicó Arias en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, Marlii Arias, mamá del intérprete de "Felices los 4", compartió una instantánea con la ex Primera Dama, así como otra imagen en la que aparecen las tres juntas.

"3 mosketeras. Mucho AMOR @yudyarias @angelicarivera_ar @angelicariverahurtado", escribió la progenitora del artista.

El 9 de febrero de este año, Rivera realizó su última publicación, en la que habló sobre su ruptura con el ex Mandatario del País.

Mientras las fotografías que publicó Marlii cuentan con más de 7 y casi 14 mil reacciones, respectivamente, la de la instructora tiene casi 6 mil en su cuenta de Instagram.