Realizará The Who gira y lanzará nuevo disco

"Espero morir antes de llegar a ser viejo", cantaba The Who en su éxito de 1965 "My Generation".

Pero más de 50 años después, dos de los miembros originales de la legendaria banda de rock tienen prevista una nueva gira llamada "Moving On!", junto al lanzamiento de su primer álbum de música nueva en 13 años.

El cantante Roger Daltrey y el guitarrista y compositor Pete Townshend, ambos en sus setentas, subirán al escenario en mayo con la alineación actual de seis miembros de The Who y una orquesta para dar varios conciertos en Estados Unidos y Canadá, así como en Wembley, en Londres, en julio, publicó El Universal.

Después de realizar giras para interpretar éxitos del pasado, como "Tommy" y "Quadrophenia", Daltrey, quien tocó en 2018 con una orquesta, dijo que era momento de hacer algo "que reflejara dónde estamos en nuestras vidas en este momento".

"Somos hombres mayores ahora (...) no podemos salir y pretender que vaya a ser como 40, 50 años atrás", dijo a Reuters en una entrevista en Wembley.

"Sumar la orquesta (...) puede elevar la música a un punto en el que se siente como que uno creció (... pero) la gente no tiene que pensar que porque haya una orquesta con The Who va a algo suavizado. Estaremos tocando a toda potencia, tal como solíamos hacerlo", agregó Daltrey.

The Who, que surgió en la década de 1960 en Londres con el baterista Keith Moon y el bajista John Entwistle, hoy fallecidos, ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, con éxitos como "Won't Get Fooled Again" y "I Can See For Miles".