Reafirma Victoria's Secret su inclusión en nueva campaña

Ciudad de México— La marca Victoria's Secret, esa que presentaba monumentales mujeres que desfilaban en las pasarelas más vistas de sus tiempos, ha abierto su espectro de consumidor, y hoy por hoy se ha convertido en una compañía que apuesta por la diversidad e inclusión en todos los sentidos.

En su nueva campaña aparecen modelos de todos colores y sabores, eso sí, luciendo espectaculares diseños en encaje, seda y satín, listas para celebrar por todo lo alto este 14 de febrero.

Así, Bella Hadid, Imaan Hammam, Adut Akech, Candice Huffine, Taylor Marie Hill y Valentina Sampaio, famosa modelo transexual, entre otras, nos muestran cómo la belleza viene en todas las tallas y sabores, y que no puede restringirse a lo que antes se consideraba como medidas "perfectas".

Fotografiadas también por una mujer, la talentosa Camille Summers-Valli, la oferta incluye brassieres, tangas, bottoms, ligeros, coordinados, pijamas y batas de cama principalmente en rojo pasión, rosa, lila y negro, aunque no faltan los acentos metálicos en una colección que se llama acertadamente Very Sexy and Dream Angels.

"Es maravilloso ver cómo ha evolucionado Victoria's Secret, ya que antes promocionaba sólo un estereotipo de mujer y hoy el abanico está totalmente abierto para que quepan allí todo tipo de mujeres: negras, asiáticas, curvy, trans creo realmente que podemos hablar de un avance en todos los sentidos", afirma la experta en moda Araceli Motta.

Esta campaña, según sus creadores, tiene por objeto rendir homenaje a las mujeres en un escenario que remite al que utilizó Marilyn Monroe en la emblemática canción "Diamonds Are a Girl's Best Friend", en tonos rojos y poniendo algunos elementos de la diva como los guantes largos.

Aquí te mostramos algunos diseños para seducir a tu pareja en este Día del Amor y la Amistad, no importa tu color, talla o medidas.