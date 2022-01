Con un rol secundario al que aporta su habilidad interpretativa para encarnar a una figura paternal, Ben Affleck vuelve a acertar en su carrera, que no ha estado libre de tropiezos, como tampoco su vida personal.

Pero es justo en este momento en que se le ve radiante y pleno, que el actor de 49 años de edad se luce en la cinta ‘The Tender Bar’, estrenada en Amazon Prime Video a finales del mes pasado.

Dirigida por George Clooney, la película ubica la historia en Long Island a inicios de los años setenta, donde el pequeño J. R. Maguire, obligado a crecer sin padre, encuentra en su tío Charlie al mentor que le enseñe los misterios de la vida.

Por ese trabajo, ayer Affleck fue nominado al Premio del Sindicato de Actores (SAG Awards) en la categoría de Mejor Actor en un Papel Secundario.

Simple y personal

Lograr congeniar con el personaje fue sencillo para el actor, pues encontró semejanzas en su propia historia.

“Mi padre era bartender y un tipo muy leído que era realmente escritor, y esto tiene muchas similitudes para mí. Yo pasé mi niñez yendo a ver a mi padre al bar”, compartió Ben Affleck en una entrevista para el programa Good Morning America.

En la cinta basada en las memorias del escritor y periodista J. R. Moehringer, el histrión interpreta a Charlie, propietario del bar The Dickens, uno de los más pintorescos de la isla.

Encantador y cómplice, Charlie se encargará de cuidar a su sobrino luego de que él y su madre fueran abandonados por el padre del menor.

La línea narrativa de la cinta llevará al espectador a conocer cómo se desarrolla la relación entre ambos, desde que el pequeño J. R. llega a la casa del abuelo con nueve años, hasta que se convierte en un incipiente escritor que se matricula en la Universidad de Yale.

Para contar la entrañable anécdota, Clooney se hizo de un reparto perfecto. A Ben Affleck lo acompañan Daniel Ranieri y Tye Sheridan (personificando en dos etapas distintas a J. R. Moehringer), además de Lily Rabe, Sonda James y Christopher Lloyd.

La nominación

Vanessa Hudgens y Rosario Dawson anunciaron ayer a través una transmisión en vivo en Instagram a los nominados a la vigésima octava edición de los SAG Awards.

Mientras que Will Smith, Lady Gaga y Ben Affleck obtuvieron nominaciones individuales, los actores de ‘Belfast’ y ‘CODA’ recibieron la mención dentro de la categoría al Mejor Reparto.

El premio al que Affleck es candidato es el de Mejor Actor en un Papel Secundario, mismo que se disputará también entre Bradley Cooper (‘Licorice Pizza’), Troy Kotsur (‘CODA’), Jared Leto (‘House of Gucci’) y Kodi Smit-McPhee (‘The Power of the Dog’).

La entrega de los Premios del Sindicato de Actores, que reconocen las mejores interpretaciones realizadas por sus miembros, se llevará a cabo el próximo 27 de febrero.