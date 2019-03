R. Kelly, preso por no pagar manutención y acusado de abuso sexual

Chicago— R. Kelly culpa furioso a su exesposa de "destruir" su nombre y denuncia que otras personas le robaron dinero de cuentas bancarias en nuevos fragmentos de una entrevista transmitidos el jueves, al día siguiente de que el astro del R&B fue encarcelado por no pagar manutención.

Kelly, quien está acusado de abusar sexualmente de tres menores de edad y una mujer en Chicago años atrás, gritó y lloró mientras hablaba con Gayle King de "CBS This Morning". Dijo que su exesposa mintió cuando lo acusó de abuso doméstico, y la voz se le quebró al preguntar: "¿Cómo puedo pagar manutención si mi exesposa destruyó mi nombre y no puedo trabajar?".

El cantante de 52 años fue encarcelado el miércoles tras decir que no podía pagar 161.000 dólares en manutención atrasada. Dijo que tenía "cero" relación con sus tres hijos, pero que sabe que estos lo aman.

La entrevista, grabada a principios de esta semana, es la primera de Kelly desde que fue arrestado el mes pasado en el caso de abuso sexual. En segmentos emitidos el miércoles, despotricó y le rogó a los televidentes que creyeran que nunca tuvo relaciones sexuales con chicas menores de 17 años y que nunca retuvo a nadie en contra de su voluntad.

La entrevista también marcó la primera vez que abordó acusaciones presentadas en la serie documental de Lifetime "Surviving R. Kelly" transmitida en enero, en la que se alega que mantuvo a mujeres cautivas y que operaba una "secta de sexo”.

Expertos dijeron que la aparición de Kelly era riesgosa para el cantante porque podía darles a los fiscales más información que usar en su contra en un juicio. Por eso la mayoría de los abogados defensores exhortan a sus clientes a mantenerse callados.

“En mi historia como fiscal, me encantaba cuando un acusado decía cosas o hacía comentarios sobre su defensa”, dijo el juez de apelaciones de Illinois Joseph Birkett, quien señaló que no vio la entrevista de Kelly y que hablaba solo como exfiscal. “Documentaba cada palabra que decían... Puedo darles un ejemplo tras otro de comentarios que resultaron contraproducentes”.

Ha habido casos en los que la gente que habló citó evidencia que a fin de cuentas ayudó a su liberación, pero “históricamente es una mala idea”, dijo Birkett.

Un ejemplo reciente de una entrevista que pudo haber hecho más daño que bien fue la del actor de “Empire” Jussie Smollett, acusado de presentar una denuncia falsa de un supuesto ataque racista y homófobo en su contra en Chicago. En los documentos acusatorios, los fiscales citaron una entrevista con "Good Morning America" de ABC en la que el actor identificó a dos personas en una imagen tomada de un video de seguridad como a sus atacantes. Las dos personas retratadas en la foto dijeron después a la policía que Smollett les había pagado para montar un ataque porque quería promover su carrera, dijeron los fiscales.

En el caso de Kelly, puede que él y su abogado hayan decidido que no tenían nada que perder tras la serie de Lifetime, dijo Fred Thiagarajah, un prominente abogado y exfiscal de Newport Beach, California.

“Mucha gente ya cree que es culpable, y hay una imagen muy negativa de él, así que lo único que puede hacer es tratar de cambiar su opinión”, dijo Thiagarajah. Si la evidencia en su contra es apabullante, “creo que este tipo de entrevista podría ser una especie de avemaría” para influenciar al potencial jurado.

Pero los riesgos de este tipo de entrevista podrían superar a los beneficios si Kelly se concentra en una defensa particular, dijo Thiagarajah, quien agregó que el astro "quizá no conozca toda la evidencia en su contra”.

En la entrevista de CBS, por ejemplo, negó haber tenido sexo con alguien menor de 17 años, a pesar de que se casó con la fallecida cantante Aaliyah cuando ella tenía 15. Un video entregado a los fiscales en el caso actual supuestamente muestra a Kelly teniendo relaciones sexuales con una chica que dice varias veces que tiene 14 años. Y la policía en Detroit estaba investigando declaraciones de una mujer quien dice que Kelly tuvo sexo con ella en esa ciudad en el 2001, cuando ella tenía 13 años.

El abogado de Kelly, Steve Greenberg, ha dicho que su cliente no tuvo sexo con menores “a sabiendas”. No estaba disponible el jueves para comentar sobre las acusaciones de Detroit.

Thiagarajah dijo que le permitiría a un cliente dar ese tipo de entrevista, pero solo si estaba 100% seguro de que podría controlar sus emociones y “apegarse a un guion”.

“Si tienes a alguien que despotrica y desvaría, nunca dejaría que esa persona dé una entrevista”, dijo.

En la transmisión del miércoles Kelly fue incapaz de controlar sus emociones al explicar que simplemente es una persona de “gran corazón” que fue traicionada por mentirosos que buscaron aprovecharse de él.

En un momento especialmente dramático, Kelly se levantó molesto y comenzó a caminar mientras gritaba con la voz entrecortada “¡No hice eso, ese no soy yo!”. Lloró mientras chocaba las manos y decía “estoy luchando por mi (grosería) vida”.

Insistió en que la gente estaba tratando de arruinar su carrera de 30 años, pero luego dijo que su lucha “no era sobre música”.

“Estoy tratando de tener una relación con mis hijos y no puedo hacerlo” por las acusaciones de abuso sexual, gritó. “Ustedes no quieren creerme”.

Horas después Kelly fue a la audiencia de manutención de menores “esperando retirarse, no esperaba venir aquí para ir a la cárcel”, dijo su publicista, Darryll Johnson.

Johnson dijo que Kelly estaba preparado para pagar hasta 60.000 dólares. Que no tenía el monto completo porque no ha podido trabajar.

Una vocera de la oficina del alguacil del condado de Cook dijo que Kelly no será liberado hasta que pague su deuda completa de manutención. Su próxima audiencia está programada para el miércoles.

Kelly pasó un fin de semana en prisión tras su arresto del 22 de febrero en Chicago antes de que alguien pagara su fianza de 100.000 dólares. Su abogado defensor dijo en ese momento que las finanzas de Kelly eran “un desastre”.

También se transmitirán entrevistas con dos mujeres que viven con Kelly: Joycelyn Savage y Azriel Clary. Los padres de Savage, quien tiene 23 años, insisten en que ésta es retenida en contra de su voluntad. Kelly dio a entender durante la entrevista que sus padres se habían involucrado por dinero y los culpó de su relación con su hija diciendo que ellos la llevaron a verlo en concierto cuando ella era una adolescente.

Un abogado que representa a la pareja rechazó la afirmación y dijo el miércoles que Timothy y Jonjelyn Savage nunca pidieron o recibieron dinero de Kelly. La pareja dijo que no ha hablado con su hija en dos años.