Quieren un 'Dragon Ball Super' más infantil

Ciudad de México.- Gohan tiene una emergencia y le pide auxilio a su maestro, el señor Piccolo: necesita que recoja a su hija Pan de la escuela porque no quiere dejar de escribir.

En la Tierra se vive tanta paz que Gohan, en algún momento el saiyajin más fuerte, ha dejado de entrenar para concentrarse en sus investigaciones científicas y esto molesta al guerrero namekusei, pues sabe que en cualquier momento un enemigo puede atacar.

PUBLICIDAD

Y efectivamente eso ocurre, pues resurge La Patrulla Roja, organización que Goku derrotó cuando era niño, y los únicos que pueden hacerle frente son Piccolo y Gohan en la película Dragon Ball SUPER: Super Hero, éxito taquillero japonés que llega hoy a los cines mexicanos.

"Ambos tienen una relación de familia más que de maestro y alumno. Son un señor fuerte y maduro y un muchachito que se está empezando a enfrentar a la vida y tiene una manera de pensar diferente a la de su mentor. Ver esta relación con sentimientos tan reales es muy lindo.

"El mensaje es: cuando ya tienes una responsabilidad con la vida, no puedes rechazarla. Cuando te dan un don, como a Gohan su gran fuerza, por mucho que quieras hacerte tonto no puedes evadir. Gohan se da cuenta que hay cosas que no puede dejarle a papá", explicó Eduardo Garza en entrevista, director de doblaje del filme y voz de Krilin.

La batalla será entre nuevas generaciones: Gohan, hijo de Goku, se enfrenta a Magenta, hijo del Comandante Red que dirigió La Patrulla Roja, cuya arma secreta son los androides inventados por el Doctor Hedo, nieto del Doctor Gero (creador del supervillano Cell).

Hedo es más brillante que su abuelo y sus creaciones más letales, pero no están diseñados como villanos, pues el doctor está obsesionado con los superhéroes.

Goku y Vegeta son los guerreros sobre quienes siempre recaen las batallas más difíciles de Dragon Ball, pero en la nueva película, escrita por Akira Toriyama, ellos no necesariamente serán quienes salven el día.

"A lo largo de todo el desarrollo de Super (saga que narra los acontecimientos después de la derrota de Majin Buu) me molestaba un poco que se le quitara tanto protagonismo a personajes tan importantes como Piccolo, Gohan, también a Milk que no aparece casi nada, ya no hablemos de Ten Shin Han y Chaozu. Todos se fueron quedando en el recuerdo.

"Ahora me gusta mucho cómo le han dado protagonismo al maestro Roshi con su forma superfuerte, a Freezer le dieron su propia película, también a Broly. Que ahora toda la atención esté centrada en Piccolo y Gohan me parece excelente", consideró Mario Castañeda, voz de Goku.

Vuelta al origen

Desde el regreso del anime en películas como Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses (2013), los personajes han perdido el tono agresivo que tuvieron en Dragon Ball Z, algo que a Garza le resulta lógico, pues explicó que esa siempre fue la idea característica de Akira Toriyama.

"En Z. Dragon Ball dejó de ser de chistes de niños y se convirtió en una historia de lucha y supervivencia. En Super volvimos a las actitudes infantiles y no hay sangre, pero hay que entender que ahora va para otro público infantil", explicó Garza.

Un papá mal entendido

Al principio de la cinta, Piccolo parece relegado al rol de niñera, lo que le recordará a los fans el momento en Dragon Ball Z cuando se hizo cargo de cuidar a Gohan en lugar de Goku.

A Mario Castañeda cada Día del Padre le llegan memes sobre lo mal papá que es Goku, pero el actor de doblaje no está de acuerdo.

"(Goku) dio la vida por él, murió peleando con Raditz y le encargó su hijo a Piccolo. Pero si bien fue una figura importantísima, él tampoco es el mejor papá.

"Lo educó a golpes en un estilo muy militar, a patadas, lo dejaba caer de los cerros. Hay una relación que es profundamente interna y emocional entre Gohan y Goku, Gohan es el que mejor lo entiende", opinó.