Quiere portarse mal

Nueva York— Anna Paquin quiere equidad en la pantalla para las mujeres que se portan mal.

"Podría nombrar al menos 15 protagonistas masculinos que toman decisiones espantosas, moralmente ambiguas, pero que aun así son considerados los héroes de sus series. Nadie dice cosas como: '¡Ay, Dios mío, no debo ver ‘Breaking Bad’ porque el tipo hace metanfetaminas!' o 'Dexter es un asesino serial".

La actriz destaca que, salvo casos excepcionales como las series ‘Homeland’ (Claire Danes como una agente de la CIA con trastorno bipolar) o ‘Damages’ (Glenn Close como una implacable abogada), las mujeres no son retratadas en papeles así. "¡Es aburrido!", acusa.

Pero su más reciente personaje, una publicista estadounidense que vive en Londres, es todo menos eso.

Robyn, la protagonista de la serie ‘Flack’, es extremadamente inteligente y aterradoramente controladora. Eso le permite tener a raya a celebridades problemáticas, aunque su propia vida sea un desastre lleno de drogas, adulterio y engaños.

"Resulta que tiene este empleo que muestra los dos lados de una misma moneda: la cara que presentas en público, y lo que realmente eres por dentro", señala Paquin, quien tiene a la misma publicista desde los 12 años.

La actriz y su esposo, Stephen Moyer (a quien conoció cuando protagonizaron el drama vampírico 'True Blood'), se han acoplado muy bien en los negocios.

Ambos son productores ejecutivos de ‘Flack’, y Moyer dirigió a Paquin en su debut tras el megáfono, ‘The Parting Glass’, que actualmente se presenta en varios festivales.

En entrevista telefónica desde Los Angeles, donde la pareja vive al lado de sus gemelos Charlie y Poppy, la actriz nos platicó sobre lo que significa crecer en Hollywood y mantenerse fuera del escrutinio público.

Vi ‘Flack’ con total fascinación. ¿En realidad estas cosas pasan? ¡No puede esperar para interrogar a los publicistas que conozco!

Estoy convencida de que hay publicistas que tienen que limpiar desastres horrendos de sus clientes. Yo no soy uno de esos cliente. Y, aceptémoslo, si lo fuera... ¿de verdad crees que te lo diría?





Sólo iba a preguntar qué es lo peor que has hecho...

— He estado en este negocio 27 años. No hay muchas cosas sobre mí que puedas encontrar en una búsqueda rápida en internet. He pasado la mayor parte de mi vida siendo lo menos interesante posible para los tabloides.

"Trabajo, tengo una familia, estoy casada, hago CrossFit, ¡qué emocionante! Mi publicista no tiene mucho quehacer en ese aspecto. Es decir, tal vez alguien podría intentar hacerme ver más interesante inventándome un escándalo, pero la verdad estoy bastante bien sin el drama. Para drama, en la pantalla".





¿Qué tal ha sido para Stephen y tú volver a trabajar juntos luego de ‘True Blood’?

— Nos encanta trabajar juntos. Es nuestro lugar feliz. Así fue como nos conocimos, como nos enamoramos. Hay un entendimiento y confianza que es difícil encontrar en otras personas.





¿Y cómo fue la experiencia de que te dirigiera en ‘The Parting Glass?’

— Tuve un papel muy pequeño en pantalla. Mi labor en realidad fue como productora, y la mayor parte de mi trabajo consistió en arreglar contratiempos antes de que causaran problemas mayores y, así, poder concentrarnos en llevar la nave a buen puerto.

Era Toronto a mitad del invierno, y te recuerdo que Ed Asner, tenía 87 años cuando filmamos. Suena horrible, y también chistoso, pero todos los días, al terminar la jornada, nos sentíamos aliviados de no haber sido quienes lo mataran. Decíamos: 'Gracias a Dios que no se resbaló en el hielo'. Literalmente".





Nadie parpadea cuando en ‘Flack’ resulta obvio que Robyn tiene sexo con hombres y mujeres. Pero en 2010 causó gran conmoción tu anuncio de que eras bisexual. ¿Qué opinas?

—Ese rasgo estaba ya en el guion, así que no puedo tomar el crédito de haber dicho: ¡Hey, vamos a ondear algunas banderas arcoiris!'. Supongo que si eres abierto y honesto, eso normaliza las cosas. No soy tonta, pero en ningún nivel emocional comprendo por qué la sexualidad de las personas es asunto de los demás.

Por eso creo que entre más abierta sea la gente al respecto, ese detalle se vuelve algo así como una nota al pie de página en su biografía... y no es la única cosa de la que la gente quiere hablar".





Estás interpretando a la Joanie adulta de la temporada final de la serie ‘The Affair...’ ¿Puedes adelantarnos algo?

— Lo siento, pero he pasado demasiados años en proyectos y series donde la trama es sagrada y los spoilers se consideran ofensas mortales...





Entonces platícame de la cinta ‘The Irishman’, de Martin Scorsese. Vaya que tiene un elenco impresionante: Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci, Ray Romano...

— Yo tengo una participación muy chiquita, interpreto a una de las hijas de De Niro, y él es el Irishman (el líder sindical y presunto francotirador Frank Sheeran). Pero es una experiencia absolutamente extraordinaria el solo hecho de estar al lado de esa especie de dioses de mi imaginario.

Hay una secuencia que ocurre durante una gran celebración en la que participó todo el elenco, y cuando digo todo, significa todo. Era voltear a verlos y no poder creer que me habían invitado a esa fiesta (risas). Fue impresionante".





Así que interactuar con De Niro sí es la gran cosa, ¿cierto?

— Claro que sí, y con Pacino (quien interpreta a Jimmy Hoffa) también. Fue tan genial como suena, no voy a mentirte.





En 2017 escribiste en Twitter: 'He estado en esta industria generadora de víctimas desde antes de llegar a la pubertad'. ¿Has visto cambios concretos o sólo es de dientes para fuera?

— Creo que hay muchas buenas intenciones. Sé que HBO y ahora Showtime han contratado a 'coordinadores de intimidad' para cualquiera que tenga escenas sexuales se sienta protegido. Luego de siete años y medio (de desnudos y sexo) en ‘True Blood’, yo me hice inmune. Pero me alegra que exista ese servicio.

Y tengo mucha confianza en que haremos lo necesario para que las cosas que nos han ocurrido a muchos de nosotros no le pasen a las nuevas generaciones que sienten que no pueden defenderse por miedo no sólo a ser despedidos, sino a no volver a ser contratados nunca más".





¿Qué tipo de normas estableces cuando eres la mandamás?

— Incluso cuando no lo soy, me enorgullece cuidar a otras mujeres del set. Hace una gran diferencia y no implica gran esfuerzo decirle a los demás que ves todo, que estás de su lado y que eres alguien con quien pueden hablar si ocurre cualquier cosa.

No quiero que se vayan a casa sintiendo que de alguna manera fueron degradados o traumatizados, incluso si no fue intencionalmente. Eso me importa muchísimo. Estoy segura de que no siempre lo logro, pero diablos, vaya que lo intento".