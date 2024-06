Quiere Magneto 'volar' otra vez con estreno de álbum

Monterrey, México.- A 25 años desde su última grabación musical, Magneto retorna a la escena renovado con el nuevo EP Prender el Fuego Otra Vez, en el que se mantiene fiel al sonido pop, aunque con un toque de ritmos latinos.

El grupo integrado actualmente por Alan Ibarra, Mauri Stern, Alex (Hugo de la Barrera), Elías Cervantes y Tono Beltranena dará a sus seguidores una probada de su nueva música con su sencillo homónimo, original del cantautor puertorriqueño Pedro Capó y disponible a partir de este lunes en plataformas digitales.

"Para los 'Magnetos', regresar al estudio después de 25 años ya de por sí era un reto, pero no se cuadraban las cosas y por situaciones personales de todos, se fue posponiendo. Un día, en Los Ángeles, la gente de BoBo Producciones nos propuso una alianza para hacer un lanzamiento del regreso de Magneto a la música", contó Elías, en entrevista.

"Más allá de seguir viviendo del recuerdo, de la nostalgia, queríamos lanzar nueva música, armar un plan promocional, como lo hacíamos siempre. Así empezaron a llegar las canciones. Mauri se encargó del repertorio", agregó.

En los seis temas del EP, Alan es quien lleva la batuta en la voz y sus compañeros lo acompañan en las armonías.

El quinteto, que ahora lleva las riendas de su proyecto musical y toma las decisiones, se enfrentó con el dilema de qué género musical plasmar en su nueva era, luego de haber brillado con éxitos como "Vuela Vuela", "Para Siempre", "40 Grados" y "Mira Mira Mira".

"Tratamos de encontrar un sonido que nos identificara, somos poperos y no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. No pretendemos ser los artistas del género urbano que hoy en día suena en la radio. No crecimos en esa cultura musical. Quisimos encontrar un sonido que se escuchara en toda América Latina. Fuimos encontrando ese sonido que hoy en día se escucha, sin caer en lo urbano, más bien en un pop latino", explicó.

"Prender el Fuego Otra Vez", que habla sobre las segundas oportunidades en pareja, estará acompañada con un video promocional que grabaron en la Ciudad de México.

Previo a lanzamiento, Alan, Elías, Mauri, Alex y Tono experimentaron sentimientos de felicidad, nervios y mucha emoción por saber cómo lo recibirá el público.

"Estamos muy felices por haber regresado al estudio y saber que hay nueva música, que no todo se queda en 'artistas del recuerdo', en un grupo que mueve la nostalgia. Por años hemos vivido del recuerdo gracias a los temas que el público hizo suyos", agregó Elías.

Con la salida de su nueva música, Magneto, que ha sido parte importante del exitoso 90's Pop Tour, planea una gira de promoción para conectar con su público y sumar nuevos fans.

Sin miedo a los retos

La agrupación está consciente de que presentar nueva música les implica un reto mayúsculo muy diferente a la década de los 90.

"Ahora compites con millones de canciones en un mismo día, pero te aseguro que nos encontramos bien motivados, de la mano con nuestros amigos de BoBo, queremos que vuelva a surgir la magia, el magnetismo con el público", dijo Elías, quien desde hace años radica en Monterrey.

"Esta canción nos tiene completamente ilusionados y con toda la pila. No tienes idea del hambre que tenemos por enseñarle la canción a todo el mundo. Ya no es 'Vuelva Vuela' o 'Para Siempre'. Estamos viviendo un momento importante en nuestra vida y carrera, ya no tenemos 17, 18 o 21 años. Hoy nosotros elegimos qué grabar, con quién grabar y cómo lo queremos hacer", enfatizó.