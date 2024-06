Quiere José Eduardo Derbez evitar los errores de sus padres

Ciudad de México.- A falta de casi un mes, según los cálculos, de debutar como papás, José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, el actor se prepara para recibir a su pequeña Tessa.

"Hay mil sentimientos, entre nervios, emoción y miedo. Son muchas cosas, pero creo que todas se disfrutan también".

La llegada de su retoño se prevé para finales de junio, y luego José Eduardo tomará unos meses de descanso para estar de tiempo completo en familia, ya que tiene muy claro que no quiere repetir, dijo, los errores de sus padres, los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

"Yo creo que intentas no cometer los mismos errores que tus papás cometieron contigo, y agarras las cosas buenas y las cosas malas las quitas para no volver a repetir ese patrón. Yo creo que si me faltó tiempo con mis papás, espero poder dárselo a mi hija", expresó José Eduardo, en entrevista.

El también conductor de Miembros al Aire decidió tomarse un descanso de su carrera actoral porque no quiere perderse nada del nacimiento ni de los primeros meses de su pequeña.

"Voy a intentar buscar un poquito más esos espacios para estar en familia y no tan pegado al trabajo, que sé es difícil".

Agregó que ya leyó de todo, como libros y páginas de internet acerca de la paternidad. Lo que sí tiene claro es que desea ser un buen papá para Tessa.

"Creo que uno siempre intenta ser lo mejor para los hijos. También uno se equivoca, el punto es intentarlo y dar lo mejor", aseguró.

Desde el anuncio del embarazo de su novia, con quien tiene cinco años de noviazgo, sus famosos padres celebraron dicho acontecimiento organizando hasta un baby shower para la pareja, pero cada uno por su lado.

"Toda la familia, tanto por parte de mi papá como de mi mamá, estamos muy contentos, felices y emocionados de conocerla, de estar contando los días para su nacimiento. Está pasando todo muy rápido", dijo el actor de la cinta El Roomie.

Al cuestionarle si a sus 32 años se siente con la madurez suficiente para ser padre de familia, sonrió e indicó que se trataba de una pregunta muy difícil; dijo estar muy emocionado por la llegada de Tessa a su vida, pero reconoció sentirse también muy nervioso.

Digno hijo de una estrella de las telenovelas, confesó que es un hombre muy llorón y que los primeros meses de embarazo de Paola Dalay estuvo muy sensible.

"Uy, ahorita ya no lloro tanto, gracias a Dios, pero al principio lloré mucho. Ahorita como que se intensificó todo".

Compartió que tratará de inculcarle a su hija los mismos valores que le enseñó su madre.

"Quiero compartir con mi hija la forma en que me educó mi mamá, la forma en la que me trata y cómo crecí en familia. Creo que mi mamá hizo un gran trabajo", señaló.

Respecto al nombre para la bebé, comentó que su pareja y él lo eligieron entre miles de opciones. Decidieron llamarla Tessa porque les gustó y es poco común.

Hablar de una posible boda no es una opción en este momento para José Eduardo, quien prefiere llevar las cosas más tranquilas.

"Mira, paso a paso; luego la gente presiona mucho. Primero que si la boda, después que si los hijos... Ahorita nosotros estamos muy contentos y felices", añadió.