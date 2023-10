Quiere Jada Pinkett sanar su relación con Will Smith

Nueva York.- Jada Pinkett Smith se siente libre estos días. Ya no oculta que ha estado separada de su marido, la megaestrella Will Smith, durante siete años.

"Honestamente, me quité un peso de encima", dijo Pinkett Smith, cuyas nuevas memorias, "Worthy", ya están a la venta.

La actriz, quien reveló por primera vez la explosiva noticia a Hoda Kotb de NBC la semana pasada, detalla los muchos chismes sobre el matrimonio a lo largo de la biografía. A lo largo de los años, la pareja se ha enfrentado a rumores (de tener un matrimonio abierto, un estilo de vida cambiante y preguntas sobre su orientación sexual), todo mientras sonreían, aparentemente retratando una vida perfecta.

Pensó brevemente en descartar el proyecto; comenzó a escribir el libro de más de 400 páginas, coescrito con Mim Eichler Rivas, a principios de 2022. Pero después de que Will abofeteara a Chris Rock durante los Óscar por una broma sobre su cabeza rapada, Pinkett Smith se preguntó si unas memorias serían la elección correcta.

"La única vez que posiblemente lo reconsideré fue después de los Óscar... porque pensé que no podía escribir un libro y no hablar sobre esto", dijo, admitiendo que se sentía como el chivo expiatorio de las acciones de Will. "Me tomó un tiempo darme cuenta de eso".

Si bien la dinámica matrimonial de los Smith todavía puede resultar confusa para algunos (técnicamente todavía están casados, pero han vivido vidas separadas durante años y el divorcio no es una opción), la actriz de Colateral dice que están trabajando para lograr una resolución.

"No hay un 'nos vamos a divorciar'", dijo. "No me rendiré con ese tipo. Y él no se dará por vencido conmigo. Entonces, detengámonos y lleguemos a esta curación profunda y resolvamos esto".

Con talento y un momento fortuito, la nativa de Baltimore se dirigió a Hollywood a principios de los 90 durante un período pico en el que la industria daba la bienvenida a actores y creativos jóvenes negros.

Finalmente, consiguió un papel en A Different World, el spin-off de The Cosby Show, que inspiró a una generación de jóvenes afroamericanos a seguir una educación universitaria, particularmente en colegios y universidades históricamente negros. Luego protagonizó películas como Menace II Society, Jason's Lyric, Set It Off, The Nutty Professor y la franquicia The Matrix.

Pinkett Smith dice que si bien su esposo aspiraba a convertirse en una superestrella mundial, ella no compartía esos mismos sueños, lo que causó fricciones. Si bien consideró cómo el revelar detalles íntimos al mundo afectaría aún más a su familia, es su historia la que contar: "antes de Jada Pinkett Smith, estaba Jada Pinkett", señala.

"Will entendió completamente que este era mi punto de vista y que tenía derecho a hablar sobre mi punto de vista", dijo Pinkett Smith sobre su esposo, quien publicó un video en Instagram con la atrevida leyenda "notificaciones desactivadas" el domingo como reacción al frenesí mediático que el libro ha provocado.

"Incluso estamos hablando de escribir un libro llamado 'No intentes esto en casa'... simplemente hablando paso a paso de dónde estaban nuestros obstáculos y cómo superamos todo lo que hemos superado".

En el libro, Pinkett Smith narra íntimamente todo, desde las lecciones aprendidas en la infancia mientras estaba en el jardín de su abuela, pasando por ser hija de drogadictos, junto con historias sobre el tráfico de drogas cuando era adolescente y las consecuencias que siguieron.

En otra revelación, describe haber contemplado quitarse la vida mientras estaba aplastada por la depresión durante una crisis de la mediana edad después de cumplir 40 años.

Pero el libro también arroja luz sobre su camino hacia Hollywood, sus esfuerzos creativos y su viaje a través de la maternidad con sus dos hijos con Will, Jaden y Willow, y su hijo "adicional", Trey, del primer matrimonio de Will. Detalla las libertades poco convencionales que les ha permitido a los niños y que en ocasiones han generado críticas. Hay sugerencias de escritura en las memorias que alientan a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas.