Quiere hija de Salma Hayek seguir sus pasos

Ciudad de México.- Salma Hayek posó por primera vez con su hija Valentina Paloma Pinault, en una sesión de fotos para la revista Vogue, con una entrevista realizada por Irene Azuela, figura de la serie Monarca, producida para Netflix por la propia estrella veracruzana.

En la charla, Valentina revela que desea dedicarse a la actuación y a la dirección, pero su mamá muestra un poco de reticencia ante lo que implican estas profesiones.

PUBLICIDAD

"Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre cuatro. Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir", expresa Valentina.

"Yo he visto lo que puede hacer, pero al final cuando actúas de muy joven pierdes el anonimato. Creo que a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco. Cada persona tiene una sensibilidad distinta: lo tienes que ir armando, realmente no hay nadie que te diga cómo hacerlo. Significa entender qué sacrificas, qué da o que quita", añade Salma, quien sabe bien de lo que habla.

Precisamente la actriz de Eternals recupera lo que ha sido para ella ser madre y profesionista, y en especial elegir el momento para la maternidad por sobre su carrera.

"Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho".

"Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa. François (Henri Pinault) me ayudó mucho porque estaba dispuesta a no trabajar más, pero cuando Valentina tenía poco más de un año, me dijo que tenía que regresar a trabajar porque en algún punto podría extrañar mi profesión, porque además es una que celebra porque permite darle rienda suelta a mi creatividad, y porque soy artista".

Fue después, cuando Valentina cumplió tres años, cuando Salma retomó poco a poco el trabajo.

"Aunque he logrado seguir actuando y he podido mantener viva mi profesión y la adoro, no es fácil ningún día, hay momentos en donde las decisiones se vuelven cada vez más complicadas. Es un hecho que la familia pasa a primer plano siempre", añadió Salma.

Sin embargo, la nominada al Óscar tiene en mente seguir adelante con su carrera, incluso con algún proyecto como directora, del que se reserva detalles, aunque eso sí, confía en que se mantenga viva la industria tradicional de la exhibición cinematográfica, que ha cedido terreno ante el streaming.

"Actualmente traigo algo en la cabeza qué es lo que me encantaría dirigir... pero los tiempos son muy complicados con el mundo del streaming. Aunque claro, si soy sincera lo cierto es que respecto al futuro del cine, me rehúso a creer que va a morir la bella tradición de ir y encontrarte con extraños y conectarse a través de una ventana a un mundo distinto que crea una experiencia colectiva e íntima al mismo tiempo".

La entrevista completa se puede leer en Vogue.