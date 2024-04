Quiere Florinda Meza impugnar serie sobre 'Chespirito'

Ciudad de México.- Mientras Roberto Gómez Fernández avanza con el desarrollo de Sin Querer Queriendo, la bioserie de su padre, Roberto Gómez Bolaños, para la plataforma Max, Florinda Meza idea una estrategia legal para impugnarla.

Florinda Meza siempre tenía exactamente ese discurso formar parte para que la historia se cuente bien, eso es lo que ella ha buscado, a diferencia de las otras partes.

El equipo legal de la actriz y viuda de "Chespirito" señala a Gente que el único recurso serán los tribunales para que Meza sea escuchada respecto al uso de su imagen y la de su difunto esposo.

Meza estaba interesada en llegar a un acuerdo con los responsables porque su principal interés es que la vida de Chespirito se cuente de manera correcta, pero sus intentos, hace casi un mes, fueron ignorados, según su abogado, Guillermo Pous.

Incluso promovieron un acercamiento conciliatorio a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), pero no tuvieron respuesta ni de Gómez Fernández ni de Max (plataforma donde se prevé su estreno), así como de Warner Bros. Discovery y la casa productora THR3 Media Group.

"La señora está valorando para ver si busca iniciar alguna clase de acción previo al estreno de esta producción o simplemente esperar a que sea lanzada y después ver qué decisión tomar. Pueden estrenarla si no se toma ninguna medida cautelar otorgada por autoridad judicial.

"Ello no significa que como consecuencia de ese estreno no pueda venir una contingencia posterior, derivados del uso y explotación no autorizado de los derechos de imagen, o bien, como consecuencia de un daño moral por la narrativa biográfica que ahí pueda ser utilizada", aseguró Pous en entrevista.

El jurista explicó que los derechos de imagen y biográficos del creador y estelar de programas como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado quedaron vacantes porque no los heredó a nadie en específico. Se tendrían que regularizar antes de grabar, pero no se ha hecho.

La defensa de la intérprete de "Doña Florinda" y "La Chimoltrufia" no sólo pelea por la manera en que será presentado el comediante, sino también por su propia imagen.

"Ella siente incertidumbre por el tratamiento que se le piensa dar (a la bioserie) porque al haber hecho un producto tan mercantil, tan comercial, lo que se busca es generar morbo, no contar una historia", dijo Pous.

El equipo legal de Florinda Meza afirmó que hace dos meses ella recibió un depósito en su cuenta personal de parte de Grupo Chespirito y también un correo donde le decían que el dinero era parte del pago por la autorización de los derechos de imagen de la bioserie, todo para simular que hubo un acuerdo.

Pous aseveró que como se han negado a darles datos bancarios para regresar el dinero, tendrán que consignar judicialmente el monto, el cual no especificó.

"(Florinda Meza) jamás ha puesto sobre la mesa ni mencionado la palabra dinero, esa no es su misión. Su misión es que se exploten los derechos de manera legal por parte de quienes pueden y cómo debe hacerse, y, por otra parte, que la narrativa biográfica de esta bioserie sea la correcta.

"Puede sonar absurdo que hayan contratado al señor Édgar Vivar como asesor histórico para que cuente la historia y no a la señora Meza, quien convivió personal y profesionalmente en los últimos 40 años de vida del maestro Gómez Bolaños. Tan estúpidas pueden ser esa clase de actitudes", remarcó.

En locaciones de la serie en la Ciudad de México aparece "Doña Florinda", lo cual, explicó el abogado, está permitido para la producción porque Gomez Fernández tiene derecho sobre éstos.

El problema es que hacen alusión a su clienta bajo el nombre de "Maggie", como ha trascendido, y esto no está permitido, incluso si se le hacen tomas sin mostrar su rostro.

"No porque le pongan un nombre distinto a una persona deja de ser identificable ni deja de ser ella, no porque le pongan un nombre distinto a quien pudiera interpretar a la señora Florinda Meza o al señor Carlos Villagrán, la gente ya no va a saber que se trata de ellos.

"La imagen de una persona va mucho más allá del nombre, va de acuerdo con la descripción física, con las características psicológicas, los desplantes, los comportamientos, palabras, actitudes, narrativa. Es muy torpe pensar que cambiándole el nombre ya no tiene ninguna consecuencia", expresó.

Aún no se ha revelado la fecha de estreno de Sin Querer Queriendo, pero podría coincidir con el décimo aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en noviembre de 2014.