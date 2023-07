Quería competir con jóvenes

Ciudad de México- Fuentes cercanas a Madonna, quien tuvo que congelar el inicio de su The Celebration Tour por una grave infección bacteriana, aseguraron que la cantante de 64 años puso en riesgo su salud por querer competir con cantantes más jóvenes que ella.

Por ejemplo, actualmente Taylor Swift, de 33 años, está embarcada en una gira de 117 fechas que, se espera en la industria, sea la más taquillera de todos los tiempos.

"La cuenta regresiva estaba realmente en marcha. Madonna tenía todos sus focos en la gira (para festejar cuatro décadas en la música). Estaba trabajando horas extra y claramente quedó exhausta. Las personas a su alrededor le han estado recordando cortésmente que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25. Ella necesitaba controlar su ritmo. Esforzarse tanto fue extremadamente arriesgado", comentó una allegado a The Sun.

Según el mismo medio británico, horas antes de colapsar y ser internada de emergencia en un hospital, la "Reina del Pop" se había encerrado en un estudio al lado de Katy Perry para alistar una sorpresa en sus conciertos.

Page Six señaló también que la intérprete de "Like a Virgin" había estado ensayando al menos doce horas al día para estar lista en el corte de listón de The Celebration, que iba a ser el 15 de julio en Vancouver.

"Muchos de nosotros sentimos que las constantes alusiones a su edad pusieron en ella la presión de competir (con otras artistas femeninas). Nos alivia que se haya visto obligada a descansar y colocar su salud en primer lugar", dijo a The Sun la fuente, que pertenece al círculo íntimo de la estrella.

Incluso, señaló que al ver a Madonna exigirse al máximo, algunos recordaron el deceso de Michael Jacksonen 2009, quien murió previo a iniciar su tour This Is It.

"Nadie se hubiera atrevido a decirlo en voz alta, pero había la preocupación de una situación del tipo de Michael Jackson si no pisaba el freno un poco".

Madonna se recupera actualmente en su casa en Nueva York y, según el informante, está de buen humor y recibiendo visitas.

No obstante, ha rechazado la propuesta de reducir la escala de The Celebration, que contempla, hasta el momento, 84 conciertos en todo el mundo.