‘Que te vaya bonito’

Con su partida, “El Charro de Huentitán” se convierte en uno de los ídolos que se perpetúa en la memoria colectiva, no sólo por la vastedad de su legado sino también por esa cercanía que lo convirtió en un personaje del pueblo, tan de carne y hueso como cualquier mortal, sin máscaras ni poses inaccesibles.

Tras su deceso debido a una condición de falla multiorgánica el domingo 12 de diciembre a las 6:15 de la mañana, con 81 años y más de 50 de trayectoria artística, el jalisciense Vicente Fernández trasciende como uno de los máximos exponentes de la música mexicana.

En el país, Latinoamérica y en esta ciudad fronteriza se cuentan por cientos los fans –juarenses y paseños–, quienes desde el lugar del mundo donde se encuentran se volcaron en las redes sociales para compartir alguna vivencia o momento de sus vidas enmarcado por la música y contacto con Vicente Fernández.

Su debut en la frontera

Marianila Sierra Sordo –q.e.p.d– fue cantante de ranchero (Valentina) y delegada de la Asociación Nacional de Actores en los años 70, la primera que creyó en el talento del cantante y le dio la oportunidad de cantar para los fronterizos sobre el escenario de la Feria del Algodón.

Su nieto José Luis González Quiñones, de 66 años, contador público jubilado, recuerda que era el verano de 1975 cuando acompañaba a su abuela paterna y Vicente Fernández la abordó para pedirle que le permitiera cantar.

La feria se celebraba en aquel entonces en las inmediaciones de donde hoy está ubicado el Lienzo Charro y el Instituto de Diseño y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Recuerdo que había un pequeño palenque, yo siempre acompañaba a mi abuelita a los eventos y resulta que una de esas noches se le acerca un hombre como de 1.65 de estatura, iba vestido de pantalón blanco, con botas vaqueras y camisa blanca con adornos en las solapas. Era Vicente Fernández para pedir oportunidad de presentarse. Se hizo, y al siguiente año Vicente se presentó de nuevo en Juárez, pero ahora en el Malibú, entonces uno de los mejores centros de espectáculos de la ciudad, propiedad de Juan Salgado”, platica con cariño y un dejo de nostalgia González Quiñones, quien nunca imaginó que fuera su abuelita quien diera a al embajador de la música vernácula mexicana una de sus primeras oportunidades para cantar en esta frontera.

A pesar de todo

Cecilia Ester Castañeda, escritora, locutora y periodista, no sólo tuvo la oportunidad de dar cobertura a las múltiples presentaciones que el “Charro de Huentitán” realizó sobre diversos escenarios de Ciudad Juárez y El Paso, sino que para ella su música es parte de su historia.

“Se va el hombre que mantuvo viva la música ranchera, el que venció la ‘maldición’

de los ídolos mexicanos que mueren jóvenes, el que grabó más de 70 LPs a lo largo de una prolífica y activa carrera, el fundador de una dinastía. Se despidió en su tierra al final de un año difícil para todos que para él fue particularmente duro: un video incómodo, una caída que lo envió al hospital y una polémica biografía no autorizada”, señala Castañeda.

“Recuerdo su música oyéndose de madrugada en las discotecas, eran los tiempos en que estaban toda la noche abiertas, y de ahí nos íbamos a desayunar”, comenta Cecilia.

“Cuando la radiodifusora FM-106 empezó a transmitir las 24 horas a mediados de los 80, entre 12 y 6 am se incluía música ranchera y ahí conocí la discografía de Vicente Fernández. Eso me sirvió mucho después que me tocó cubrir varias veces sus conciertos a finales de los 90. Me sabía todos los nombres de las canciones”.

El hijo del pueblo

Carismático, adorado por muchos gracias a su música y películas, siempre se mostró afable y cercano con el público. Es así como lo recuerda Claudia Arreola, quien en 1989 fue gerente de Relaciones Públicas en el Hotel Sylvias.

“Ese día, después del desayuno él personalmente marcó a mi oficina y me dijo ‘niña, voy a dar autógrafos por dos horas en mi suite para que permitan el ingreso de quien venga’. El único requisito que pidió fue que estuviera yo en la puerta controlando el flujo de cinco personas cada dos minutos. En esas dos horas desfilaron mis alumnos de entonces de la UACJ, familia y medio Fuentes del Valle porque les avisé a mis contactos”, relata Arreola.

Su lema de “Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”, fue tan afamado como ese gusto por la damas, que fue otro de sus sellos distintivos.

“Muy agradable, sencillo y besucón, respetuoso durante todo el tiempo. Por la naturaleza de mi trabajo me regalaban muchos boletos para obras y conciertos (que siempre regalé), para el único que no me regalaron fue para Vicente Fernández y pagué los 800 pesos del boleto con mucho gusto. En paz descanse”, dice Arreola.

Botas de Charro

Arturo Porras, quien fue taxista en el aeropuerto de El Paso, conoció a “Chente” en la década de los setenta, principios de los 80, cuando le tocó llevarlo a un hotel ubicado por la calle Geronimo, entonces Howard Johnson, junto con su asistente, para luego llevarlo a comprar botas y sombreros a la tienda de Tony Lama, donde el cantante solía comprar cada que venía a la frontera.

No se sabía ‘rajar’

Como cantante ganó el mote de “Ídolo del Pueblo” porque siempre mantuvo abiertas las puertas para su amado público.

“Tan hospitalario, don ‘Chente’ en una de las visitas en su rancho nos recibió, hasta foto nos tomamos con él. Nos cantó como seis canciones. En paz descanse”, dice Rocío Zamarripa, quien el 29 octubre 2017 tuvo la oportunidad de estar cerca del ídolo en el Rancho Tres Potrillos.

Igual que la paseña Silvia García, quien un año antes, en un viaje con otras dos amigas, pudo acceder al inmueble y escuchar cantar al charro, que emocionado con la presencia del grupo de fanáticas fronterizas, de tres canciones prometidas se extendió a una serenata de una hora.

‘Acá entre nos’

Para Carmen González, reportera y editora de espectáculos, Vicente Fernández fue su ídolo desde niña.

“Soñaba conocerlo a mis 14 años. Cuando tuve 19, ya trabajando en medios, mi sueño se cumplió. Fui a un palenque y yo ni siquiera estaba en la sección de espectáculos, pero aun así fui y pregunté que si me daba una entrevista y un hombre mal encachado me dijo que no, pero Vicente lo escuchó y dijo: ‘pásate mija’, ni siquiera sabía qué preguntar, pero fluyó. Me dio oportunidad de tomarme una fotografía con él, me dio un beso y un abrazo que nunca jamás olvidaré... Vicente Fernández fue mi padrino”, rememora Carmen con cariño.

‘Bohemio de afición’

Un apretón de manos, una foto que conserva entre las mejores de su archivo y una botella de tequila que él le obsequió son los recuerdos que Nicolás Díaz Moreno “El Pollito”, locutor de la Zeta de Ciudad Juárez, conserva del intérprete.

“Tuve el honor de entrevistarlo en 2004 y le pregunté ‘¿Cuántos discos ha grabado?’, me contestó que eran 86 discos, pero me dijo que tenía más grabados para que cuando él muriera siguieran sus canciones en la radio”.

‘Volver Volver’

De su última vez en Juárez, la reseña de El Diario escrita por Fernando Aguilera el 1 de noviembre del 2014 dice: “Desde cualquier ángulo del palenque, Vicente Fernández se notaba reacio a despedirse. A sus 74 años mantiene una voz cuidada, cuya potencia no dejó de sorprender”.

Entre trago y trago, “Chente” recordaba anécdotas ocurridas a lo largo de sus más de 45 años de trayectoria. “¡Salud!”, decía. Su rostro expresaba la satisfacción de quien no puede irse de un escenario sin complacer a cada persona presente, de quien “mientras no dejen de aplaudir no deja de cantar”. Ni dejó de cantar al son de “Volver Volver”, tema que lo dio a conocer y que él pidió interpretaran en su funeral.