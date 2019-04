Que siempre pelearán Adame y Trejo

Ciudad de México.- Luego de que Carlos Trejo culpara a Alfredo Adame de no querer firmar el contrato para que pudiera realizarse la pelea entre ambos, este martes se dio a conocer que el actor ya signó el documento.

Cabe mencionar que Adame no quería firmar el contrato argumentando que no estaba de acuerdo en que el charlatán cazafantamas más famoso de México no donara su dinero.

A través de su cuenta de Twitter, Trejo publicó un video en el que Alfredo Adame está firmando el contrato en las oficinas de C Media, empresa que realizará dicha pelea

En el video se hizo énfasis en que aún no hay una fecha oficial, pero se estima que sea para julio del presente año.