¡Qué satisfacción! Mick Jagger celebra sus 80 años

Ciudad de México.- Felices 80 años, Mick Jagger, y también por demostrar que el rock y la vitalidad no tienen edad.

El líder de The Rolling Stones, sobradamente conocido por la energía que despliega en cada concierto, entre saltos y provocativos contoneos sobre el escenario, y por su voz, que puede ir de lo dulce a lo feroz en un instante, es un icono de la música que ha sabido conservarse "joven" gracias a su moderada y equilibrada actitud ante la vida y a las novedades que ésta le aporta.

PUBLICIDAD

Michael Philip Jagger, ya con título de Sir por parte de la monarquía británica, nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra, hijo de la australiana Eva Ensley, peluquera, y de Basil "Joe" Jagger, gimnasta y profesor de educación física, quien le inculcó el amor por el ejercicio y por el baile.

"Mucho de mi esquema de vida se basa en mantenerme activo, sudar y sudar, bailar y bailar, y mucho de eso tiene que ver con mi padre, que seis veces a la semana nos paraba a mí y a mi hermano (Chris) a hacer marometas en el jardín, a trotar Siempre nos mantuvo activos", dijo Jagger cuando presentó, en el 2019, el documental The Rolling Stones Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America.

Compañero inseparable de Keith Richards desde la adolescencia, el ídolo británico, padre de ocho hijos, representa un símbolo de la era del rock clásico, de los rebeldes años 60 y los caóticos 70, cuando, en plena época de la contracultura, de la era hippie, de los excesos, el hedonismo, la vida desenfrenada y a tope, los Stones apostaron por rendirle culto al blues y al rock en un eterno pacto con el diablo.

En 1989 fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de la banda (por la cual también han desfilado figuras como Charlie Watts, Brian Jones, Mick Taylor, Bill Wyman y Ronnie Wood), con la que ha ganado tres Grammy, más un gramófono dorado por su larga trayectoria.

Los Stones han vendido más de 200 millones de discos físicos y el equivalente a otros 2 millones en descargas digitales, además de que Billboard los clasificó en la segunda posición de la lista Los Grandes Artistas de Todos los Tiempos, sólo por debajo de The Beatles.

Entre los discos más trascendentales de los intérpretes de "Paint It Black", "You Can't Always Get What You Want", "(I Can't Get No) Satisfaction" y "Brown Sugar" se puede acudir, sobre todo, al periodo 1967-1973, cuando publicaron trabajos como Their Satanic Majesties Request, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main St. y Goats Head Soup; además, en 1968 produjeron el aclamado The Rolling Stones Rock and Roll Circus, con invitados como John Lennon, Eric Clapton y Marianne Faithfull.

Entre los últimos lanzamientos, quizás el mejor recibido fue Voodoo Lounge (1994).

Jagger ha tenido también una intermitente carrera en solitario, con cuatro álbumes: She's the Boss (1985), Primitive Cool (1987), Wandering Spirit (1993, el mejor calificado por la crítica y que llegó a los charts en 11 países) y Goddess in the Doorway (2001). Hasta formó parte de un supergrupo de entrada por salida, SuperHeavy, que se dio a conocer por sorpresa en el 2011 con un disco homónimo y una alineación que completaban Joss Stone, A. R. Rahman, Dave Stewart y Damian "Jr. Gong" Marley.

Ante la cámara es un seductor nato. Quizás por ello no tardó en probar suerte en el cine, actuando en filmes como Ned Kelly (1970), el cual marcó su debut; Freejack (1992), The Man from Elysian Fields (2001) y The Burnt Orange Heresy (2019).

En definitiva, Jagger, quien en 2019 fue operado para reemplazarle una válvula cardíaca, ha conocido absolutamente todo lo bueno y malo si nos ceñimos al adagio de "sexo, drogas y rock n' roll". Y alcohol. Ha conocido la gloria en los escenarios y el infierno en la época de salvajes desveladas y adicciones de los Stones.

Hoy, como orgulloso padre, abuelo y bisabuelo de familia numerosa, la fiesta a la que no puede renunciar es la de su aniversario. ¡Y que vengan muchas más!

LÍNEA DE TIEMPO

Mick Jagger ha dicho que sus momentos más significativos se los ha brindado su familia, derivado de sus múltiples relaciones románticas.

- Su primogénita es Karis Hunt Jagger, a quien tuvo con la actriz Marsha Hunt, y nació en noviembre de 1970.

- Curiosamente, Mick sólo ha tenido un matrimonio: con la nicaragüense Bianca Pérez-Mora, con quien estuvo casado de 1971 a 1978; con ella tuvo a Jade, en octubre de 1971.

- Vivió en unión libre con la modelo Jerry Hall entre 1977 y 1999 y tuvieron cuatro descendientes: Elizabeth, James, Georgia y Gabriel.

- Tiempo después sostuvo un romance con otra modelo, la brasileña Luciana Gimenez; así nació su séptimo hijo, en 1999: Lucas.

- Entre las famosas que formaron parte de su vida sentimental figuran Marianne Faithfull, Carla Bruni y L'Wren Scott, quien en 2014 se quitó la vida.

- Actualmente Jagger vive con la modelo y coreógrafa Melanie Hamrick, de 36 años y quien dio a luz a Deveraux, el benjamín del rockero, en 2016.