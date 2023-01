¿Qué pasará con las gemelas de Lisa Marie Presley?

Ciudad de México.- Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie Presley, está a pasos de obtener totalmente la custodia de sus hijas, las mellizas Finley y Herper.

TMZ asegura que Finley y Harper, de 14 años, han dejado en claro quieren vivir a tiempo completo con Michael después de la muerte de su madre. "Nos dijeron que las gemelas han estado viviendo con Michael desde que murió Lisa Marie y se sienten cómodas con el nuevo acuerdo. "Se había hablado entre la familia durante la última semana Danny Keough, el ex de Lisa Marie que es el padre de Riley, podría hacer una jugada por la custodia, debido a que su hijo Benjamin se quitó la vida hace más de 2 años, Danny volvió a mudarse a la casa de Lisa Marie para mantenerla y ha estado allí a tiempo completo con las gemelas", dijo el portal. Sin embargo, según la ley de California, Danny no podría obtener la custodia ya que Michael ya tenía la custodia compartida con Lisa Marie, y la única forma en que se le puede negar la custodia total es si se determina que no es apto. Priscilla Presley ha estado pasando tiempo con las gemelas desde la muerte de Lisa Marie, por lo que parece que ella también está interesada en mantenerse cerca de las jovencitas.