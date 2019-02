'Qué lástima', dice Sodi por retoque de Yalitza en revista

Ciudad de México— Camila Sodi no sabía de la más reciente portada en la que Yalitza Aparicio es la protagonista, tras enterarse del revuelo que ha causado en redes sociales por el uso de edición –se aclaró el tono de piel de la oaxaqueña– compartió su opinión.

"Qué lástima, qué fuera de lugar", comentó.

Sodi fue una de las invitadas la noche de este jueves a la presentación de la nueva línea de productos de Pantene que se realizó en el Frontón México.

A propósito del caso de Yalitza la actriz compartió su opinión sobre el uso de herramientas para retocar fotografías:

"Yo creo que cada vez menos se usa porque nos mostramos más reales en nuestras redes", comentó.

"Siento que la belleza es la imperfección y creo que no tenemos que estar a la altura de nadie, nadie es igual que nosotros, no hay que compararnos y hablando de Yalitza la amo, me encanta su sonrisa, sonríe con los ojos, tengo muchas ganas de que gane, que gane Alfonso".

Camila Sodi está emocionada por la próxima entrega de los Premios de la Academia que se realizará este domingo y ya se prepara para ver la ceremonia en la que México será representado por "Roma" de Alfonso Cuarón, película que competirá en diez categorías.

"Va a ser un momento muy emotivo, es como un Mundial, ahora sí llegamos al final", dijo.