¿Qué fue de Susan Boyle, cantante de 'Britain's Got Talent'?

Ciudad de México.- A la par que un talento vocal incuestionable, la vida le ha dado a la cantante Susan Boyle un sinnúmero de pruebas.

Creció con problemas de aprendizaje, víctima del bullying y padeciendo síndrome de Asperger, una forma de autismo.

En 2009, luego de maravillar al mundo con interpretaciones como "I Dreamed a Dream", de Los Miserables, en el reality Britain's Got Talent, fue tratada de sus problemas de salud mental en una clínica psiquiátrica.

Con el meteórico ascenso a la fama que le llegó a esta pueblerina escocesa amante de los gatos, enfrentó también el desafío de la depresión y la ansiedad asociados con los reflectores.

Apenas el pasado junio, 14 años después de dejar boquiabiertos a millones de televidentes, apareció por sorpresa en la final de una nueva temporada de Britain's..., y tuvo otra revelación sobre su salud.

Tras interpretar "I Dreamed a Dream", ahora con el elenco de la versión del West End de Los Miserables, reveló que había sufrido un derrame cerebral en abril de 2022.

"Durante el año pasado, he trabajado muy duro para recuperar el habla y cantar de nuevo, apuntando únicamente a poder interpretar otra vez sobre el escenario", detalló más tarde en sus redes sociales, inundadas por comentarios de sus seguidores.

Se desconoce cuál es su estado de salud actualmente y si Boyle, ahora de 62 años, tiene planeas artísticos a corto plazo.

Su más reciente producción discográfica, Ten, data de 2019, y de su anunciado biofilme, inspirado en su libro "The Woman I Was Born to Be", tampoco se han conocido avances.

Discreto, como siempre, sigue siendo su acercamiento con sus admiradores, y sus publicaciones en redes sociales llegan a cuenta gotas.

Hace tres meses compartió que conoció a uno de sus ídolos, Elton John, durante la gira de despedida del cantante inglés en Glasgow.