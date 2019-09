'Que digan lo que quieran'

Un día después de la muerte de su padre, la menor de los hijos de José José, Sarita Sosa de 24 años, reveló en una entrevista exclusiva cuáles fueron las últimas palabras de su padre, la causa de su fallecimiento y detalles sobre los homenajes que realizará en México y Estados Unidos.

Entre desconcierto por el deceso del ‘Príncipe de la Canción’, quien falleció el pasado sábado 28 de septiembre a sus 71 años a causa de “una condición física” que aún no se esclarece, Sara Sosa Salazar –cuya madre es la tercera esposa de José José, la cubana Sarita Salazar–, se sentó ayer ante las cámaras para responder las preguntas de la presentadora Carolina Rosario del programa Primer Impacto de la cadena Univisión.

Respecto a la causa de muerte del intérprete, Sarita confesó que: "No, no fue el cáncer (de páncreas) porque aún llegando acá (Miami) él no tenía cáncer; como te dije él tenía una condición física y aun mejorando habían momentos difíciles para él”.

José José vivía en Miami desde 2018. Sus hijos mayores Marysol y José Joel, con su segunda esposa Ana Elena Noreña, acusaron que Sarita tenía 'secuestrado' a su padre y se lo llevó sin consentimiento a Miami, tras darse a conocer que padecía cáncer de páncreas ese mismo año. Tiempo después, José José lanzó un comunicado en el que aclaró que no estaba secuestrado y se encontraba bien gracias a los cuidados de Sarita.

Durante la entrevista Sara agregó que José José se mantuvo alejado de los reflectores porque deseaba recuperarse y dar la sorpresa a su público con su regreso.

"Él quería que fuera una sorpresa, él quería recuperarse al 100 y que sus fans lo vieran siempre al 100", apuntó.

Además, aseveró que fue ella quien se encargó de darle la noticia del fallecimiento de José José a sus hermanos. "Yo les llamé, como cinco o 10 minutos después de que pasó, porque obviamente tuve que controlarme un poquito, le llamé a mi hermano", dijo. "Les dije que aparte de todas las diferencias o circunstancias, tenemos que estar unidos aunque sea en este momento para él. Tenemos que poner el nombre de nuestro papá en alto y ésa debe ser la prioridad".

En momentos, Sarita se mostró profundamente dolida y contuvo las lágrimas ante los cuestionamientos de la periodista, quien la interrogó sobre las últimas palabras de José Rómulo Sosa Ortiz.

“Él me agarró la mano y me dijo que le prometiera que yo iba a hacer mi carrera”, respondió la joven, quien luego fue cuestionada sobre sus razones para dar entrevistas a tan poco tiempo de la muerte de su padre. Sarita dijo que ella considera que ése habría sido el deseo del intérprete.

"No me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, no me interesa, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él", dijo.

Sobre los dichos que han expresado sus hermanos, Sarita Sosa explicó que su decisión de llevar a José José a Miami se tomó de manera conjunta. "En realidad eso fue algo que decidimos los dos (Traerlo a Miami), la gente puede decir lo que quiera, pero eso es algo muy personal".





Planea tributo en ambos países

Sarita Sosa también aseguró que ya planea un homenaje para su padre tanto en México como en Miami, pero aún lo está organizando.

"Estoy tratando de organizar algo aquí, también en Miami, que fue su segundo hogar, y México, que siempre va a estar en su corazón", dijo.