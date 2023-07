Publicará sus memorias

Los Angeles—Las esperadas memorias de Britney Spears, que relatarán los años que pasó bajo una tutela restrictiva que finalmente llegó a un dramático final en un tribunal de Los Ángeles, saldrán a la venta el 24 de octubre de la mano de Gallery Books, según anunció la editorial el martes.

Titulado "The Woman in Me" (La mujer que hay en mí), el libro hablará de la finalización de la tutela en 2021 y del impacto que tuvo en el cambio "del curso de su vida y de las vidas de innumerables personas", según la editorial, que es un sello de Simon and Schuster.

PUBLICIDAD

En Twitter, Spears publicó un enlace a un sitio web para el libro con un gráfico que decía: "Mi historia. A mi manera. Por fin".

El padre de la cantante, James Spears, fue nombrado su tutor en 2008 en medio de preocupaciones por su salud mental y pasó a ejercer el control sobre su vida personal y sus finanzas durante más de una década, incluso mientras ella seguía actuando.

Después de que artículos de prensa y documentales empezaran a explorar la naturaleza de la curatela, y de que miles de sus fans presionaran para ponerle fin como parte de lo que se conoció como el movimiento #FreeBritney, Spears denunció públicamente el acuerdo hace dos años.

Spears pronunció un apasionado discurso ante el juez que supervisaba su caso en el que afirmó que había sido drogada y obligada a trabajar contra su voluntad, calificando el acuerdo de "abusivo" y su tratamiento de "traumatizante".

"Sólo quiero recuperar mi vida", dijo.