Proyectan en cinito ‘La tragedia de Macbeth’

Basada en la obra de William Shakespeare con tres nominaciones al Oscar, ‘La tragedia de Macbeth’ es el nuevo filme original de Apple, y llegará el 4 de marzo a la Sala de Cine Universitario en el Centro Cultural de las Fronteras.

La película a blanco y negro aprovecha el poder interpretativo de Denzel Washington y Frances McDormand, otra de las grandes actrices de esta generación, en un duelo actoral para lograr una obra de una intensidad poco vista en el cine actual.

PUBLICIDAD

La entrada es libre, el cupo es limitado y la función está prevista para las 7 de la tarde.

Basado en la obra de William Shakespeare, el filme está escrito y dirigido por Joel Coen, en su primer largometraje sin la codirección de su hermano Ethan.

Ambos son reconocidos por la extraordinaria filmografía que tienen ‘Fargo’, ‘Sin lugar para los débiles’, ‘El gran Lebowsky’ y tantas obras distinguidas que realizaron en más de 30 años de carrera. Pero finalmente decidieron tomar caminos separados, al menos por esta vez.

“Los Macbeth son aquí una pareja mayor, que ya ha pasado la edad de tener hijos. El tiempo, la mortalidad y el futuro son temas vitales”, explicó Joel en la presentación del filme.

‘The Tragedy of Macbeth’ tiene una propuesta estética conceptual bien marcada: más teatral, desoladora y angustiante. Coen amplió el concepto de su película: “Desde el principio no nos interesó hacer una versión realista de la obra. No queríamos otra versión filmada en un castillo de alquiler”.

Incluso juega con el formato de pantalla. Un cuadrado por momentos uniforme que busca trasladar al espectador más cinéfilo a una Hollywood de más de 50 años atrás. Desde el vestuario, el montaje y la fotografía, el filme tiene una búsqueda provocativa e intempestiva bien acompañada por el elenco completo.

Toma nota

‘La tragedia de Macbeth’

4 de marzo

Entrada libre

Cine Universitario

Centro Cultural de las Fronteras

*Las puertas se abren media hora antes de comenzar las funciones.

Se mantiene atención especial a los protocolos de salud. Por el momento se restringe la entrada a la sala con comida o bebidas.

Nominaciones al Oscar

-Mejor Actor

-Mejor Diseño de Producción

-Mejor Fotografía