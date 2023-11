Provoca reflexión filosófica tercera temporada de 'Upload'

Ciudad de México.- Los dos Nathan Brown (Robbie Amell), tanto el real, de carne y hueso, como el recreado como un ente idealizado por la tecnología y dotado de vida digital después de la muerte, se encuentran finalmente en Upload, y lo que sucede entre ellos provoca una avalancha de cuestionamientos muy filosóficos.

Así lo percibe el mexicano Alberto Belli, director de "Memory Crackers", el sexto episodio de la teleserie creada por Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), misma que se estrena hoy por Amazon Prime.

"Es un encuentro en el que los dos te hacen reflexionar sobre el amor. Nora (Andy Allo) se encuentra con los dos Nathan y te hace pensar mucho sobre a quién elegiría: el ideal, el perfecto, al que no conoce, y al real, al que conoce, con quien ya ha vivido experiencias.

"Para mí es mejor quedarte con la persona que no es perfecta pero es humana, alguien que está en tu imaginación y es idealizado de forma digital", opinó Belli, en entrevista virtual.

Upload, que estrenó su primera temporada en el 2020, está situada, en tono de comedia y farsa, en un futuro donde la tecnología proporciona teléfonos holográficos, vehículos que se conducen solos, asistencia de inteligencia artificial e impresoras de comida en 3D.

Y la muerte, en vez de suceder como un proceso natural, garantiza que el occiso recibe un "upload" hacia una vida virtual manipulada por los ideales y aproximada a una experiencia de un hotel gran turismo, siempre y cuando tenga para pagarlo, y ahí comienza un gran dilema porque ese universo es llamado Lakeview y no todos pueden costearlo.

"El programa te pone a pensar mucho en eso, en los precios que hay que pagar por una vida ideal. El otro día vi una noticia que decía que igual sí vas a poder vivir como en la serie Upload. Sí, vivir para siempre, controlar todo, vivir en universos alternos. Yo no lo haría, está de locos.

"Los humanos quieren todo lo más fácil, y el dinero te plantea todo el poder. Es controlar a todo el mundo, saber y decir qué hacer, ser gobernados por los corporativos".

Para esta tercera temporada, Nora se hace muchos planteamientos sobre su relación con Nathan, mientras se propone detener una misteriosa conspiración que amenaza con destruir a millones de vidas.

Ella idealiza una vida en conjunto, pero confunde la realidad con la fantasía al cuestionarse cuán feliz puede ser si el "Nathan humano" no es tan perfecto como el de la vida después de la muerte o "afterlife", como la definen en la serie.

"Es una comedia que aborda las segundas oportunidades. Te preguntas: '¿Qué pasaría si te mueres y estabas enamorado de alguien y ves la realidad de esa persona, desde la vida después de la muerte, y cómo puedes ser otra persona?'.

"Te preguntas por las experiencias que no habías soñado, como encontrar un nuevo amor, tu familia, pero para disfrutarlos desde otra perspectiva. Es una comedia de amigos, de profundizar en el amor, de lo que hay, y de cuestionarnos por qué nos obsesiona la tecnología, el mundo virtual", dijo Belli, quien, además, estrenará el filme The Naughty Nine en Disney+ a finales de noviembre en Estados Unidos.