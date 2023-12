Protagonizará Kim Kardashian nueva serie de Ryan Murphy

Ciudad de México.- Kim Kardashian dejó muy buen sabor de boca con su actuación en la más reciente temporada de American Horror Story, estrenada este año, al grado de que ya agendó su próximo proyecto como actriz.

La socialité volverá a trabajar con el productor de AHS, Ryan Murphy, protagonizando un nuevo drama legal exclusivo para la plataforma Hulu, propiedad de Disney en Estados Unidos.

De acuerdo con el portal Deadline, la también empresaria y modelo dará vida a una exitosa abogada experta en divorcios que vive en Los Ángeles y es dueña de una firma exclusivamente liderada por mujeres.

La serie será escrita por Jon Robin Baitz y Joe Baken, mientras que la madre de Kardashian en la vida real, Kris Jenner, fungirá como productora ejecutiva.

Este nuevo show, aún sin nombre, forma parte del contrato exclusivo de Murphy con Disney que firmó hace algunos años. Previo al rodaje, Kardashian todavía tiene pendiente el estreno de la segunda parte de American Horror Story: Delicate, planeada para inicios del próximo año.

Además, la ex de Kanye West, quien se encuentra estudiante leyes actualmente, tiene una película de comedia pendiente con Netflix, The Fifth Wheel, también próxima a estrenarse.